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Волож возглавит нидерландскую Yandex N.V., пишет СМИ - 15.07.2024, ПРАЙМ
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Волож возглавит нидерландскую Yandex N.V., пишет СМИ
Волож возглавит нидерландскую Yandex N.V., пишет СМИ - 15.07.2024, ПРАЙМ
Волож возглавит нидерландскую Yandex N.V., пишет СМИ
После закрытия сделки по продаже основного бизнеса "Яндекса", нидерландскую Yandex N.V. возглавит один из основателей и бывший гендиректор "Яндекса" Аркадий... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T15:40+0300
2024-07-15T15:40+0300
яндекс
аркадий волож
yandex n.v
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. После закрытия сделки по продаже основного бизнеса "Яндекса", нидерландскую Yandex N.V. возглавит один из основателей и бывший гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Компания Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах, завершила сделку по продаже своего российского бизнеса... После одобрения акционеров компания будет переименована в Nebius Group и сосредоточится на развитии собственных проектов... Волож будет курировать этот процесс в качестве генерального директора компании", - сообщает агентство, ссылаясь на анонимные источники. Ранее в понедельник "Яндекс" сообщил, что нидерландская компания Yandex N.V. закрыла сделку по продаже основного бизнеса "Яндекса" и полностью вышла из состава акционеров группы. Нидерландская Yandex N.V. может переименоваться в Nebius Group, если этот вариант одобрят акционеры, в ближайшие дни компания представит более подробную информацию о своей бизнес-структуре, а также представит совет директоров и управляющую команду. Yandex N.V. в феврале объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. В мае был завершен первый этап, в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса".
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яндекс, аркадий волож, yandex n.v
Яндекс, Аркадий Волож, Yandex N.V
15:40 15.07.2024
 
Волож возглавит нидерландскую Yandex N.V., пишет СМИ

Bloomberg: Волож возглавит оставшуюся после продажи "Яндекса" нидерландскую Yandex N.V.

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАркадий Волож
Аркадий Волож - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. После закрытия сделки по продаже основного бизнеса "Яндекса", нидерландскую Yandex N.V. возглавит один из основателей и бывший гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Компания Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах, завершила сделку по продаже своего российского бизнеса... После одобрения акционеров компания будет переименована в Nebius Group и сосредоточится на развитии собственных проектов... Волож будет курировать этот процесс в качестве генерального директора компании", - сообщает агентство, ссылаясь на анонимные источники.
Ранее в понедельник "Яндекс" сообщил, что нидерландская компания Yandex N.V. закрыла сделку по продаже основного бизнеса "Яндекса" и полностью вышла из состава акционеров группы. Нидерландская Yandex N.V. может переименоваться в Nebius Group, если этот вариант одобрят акционеры, в ближайшие дни компания представит более подробную информацию о своей бизнес-структуре, а также представит совет директоров и управляющую команду.
Yandex N.V. в феврале объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. В мае был завершен первый этап, в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса".
Офис компании Яндекс - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
Yandex N.V. вышла из состава акционеров "Яндекса"
12:16
 
ЯндексАркадий ВоложYandex N.V
 
 
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