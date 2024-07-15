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Тайно и незаметно: СМИ раскрыли, что Германия передала Украине - 15.07.2024, ПРАЙМ
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Тайно и незаметно: СМИ раскрыли, что Германия передала Украине
Тайно и незаметно: СМИ раскрыли, что Германия передала Украине - 15.07.2024, ПРАЙМ
Тайно и незаметно: СМИ раскрыли, что Германия передала Украине
ФРГ втайне поставила вооружение ВСУ, включая 39 танков и другую военную технику, пишет Merkur.de. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T15:37+0300
2024-07-15T15:54+0300
вооружения
германия
украина
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. ФРГ втайне поставила вооружение ВСУ, включая 39 танков и другую военную технику, пишет Merkur.de."В конце июня и в начале июля Берлин почти тайно и незаметно направил на Украину еще одну поставку военной помощи для ВСУ", — говорится в материале.Отмечается, что помимо снарядов и танков в пакет вошли мостоукладчики, инженерные танки, эвакуационный танк и саперные танки. Кроме того, были переданы установки реактивных систем залпового огня HIMARS, которые не являются частью немецкого вооружения.В начале июня президент России Владимир Путин заявил, что Россия может дать асимметричный ответ на поставку Украине оружия дальнего радиуса действия и рассмотрит возможность переброски своего оружия в регионы, откуда можно будет нанести удары по объектам государств, снабжающих Киев.
https://1prime.ru/20240715/snaypery-850103842.html
германия
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германия, украина
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА
15:37 15.07.2024 (обновлено: 15:54 15.07.2024)
 
Тайно и незаметно: СМИ раскрыли, что Германия передала Украине

Merkur: Германия тайно поставила ВСУ большую партию вооружения

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. ФРГ втайне поставила вооружение ВСУ, включая 39 танков и другую военную технику, пишет Merkur.de.
"В конце июня и в начале июля Берлин почти тайно и незаметно направил на Украину еще одну поставку военной помощи для ВСУ", — говорится в материале.
Отмечается, что помимо снарядов и танков в пакет вошли мостоукладчики, инженерные танки, эвакуационный танк и саперные танки. Кроме того, были переданы установки реактивных систем залпового огня HIMARS, которые не являются частью немецкого вооружения.
В начале июня президент России Владимир Путин заявил, что Россия может дать асимметричный ответ на поставку Украине оружия дальнего радиуса действия и рассмотрит возможность переброски своего оружия в регионы, откуда можно будет нанести удары по объектам государств, снабжающих Киев.
Снайперы - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
СМИ рассказали о немецких снайперах в составе ВСУ
11:23
 
ВооруженияГЕРМАНИЯУКРАИНА
 
 
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