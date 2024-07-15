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ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов на 30 процентов

ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов на 30 процентов - 15.07.2024, ПРАЙМ

ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов на 30 процентов

ВТБ в январе-июне 2024 года увеличил выдачу розничных кредитов почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до более чем 1,4 триллиона... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T10:09+0300

2024-07-15T10:09+0300

2024-07-15T10:09+0300

экономика

россия

втб

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. ВТБ в январе-июне 2024 года увеличил выдачу розничных кредитов почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до более чем 1,4 триллиона рублей, сообщила пресс-служба банка. "ВТБ за первое полугодие 2024 года выдал более 1,4 триллиона рублей в рамках кредитования розничных клиентов, что почти на 30% больше результатов аналогичного периода прошлого года", - сообщила кредитная организация. Как пояснила пресс-служба, июнь стал пиковым месяцем в первом полугодии благодаря тому, что спрос на ипотеку увеличился на 31% перед завершением программы господдержки-2020 и перезапуском семейной ипотеки. Более половины выдач пришлось на ипотеку. По итогам полугодия объем продаж ипотеки превысил 725 миллиардов рублей, с начала года ее оформили свыше 144 тысяч клиентов ВТБ. Чуть менее трети в общем объеме продаж - более 400 миллиардов рублей - пришлось на кредиты наличными. Также сообщается, что в автокредитовании заемщики провели почти 220 тысяч сделок на 305 миллиардов рублей, что уже превышает результат за весь прошлый год. В настоящее время, как подчеркивается, ВТБ выдает каждый четвертый автокредит в России. "Июнь стал самой "горячей" порой в сегменте розничного кредитования, учитывая завершение госпрограмм по ипотеке, на которую приходится больше половины всех сделок. Во втором полугодии рынок будет адаптироваться к новой кредитной реальности, влияние на которую может оказать дополнительное повышение ключевой ставки", - приводятся в сообщении слова заместителя президента - председателя правления ВТБ Георгия Горшкова.

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россия, втб