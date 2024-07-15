Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов на 30 процентов - 15.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240715/vtb-850101981.html
ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов на 30 процентов
ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов на 30 процентов - 15.07.2024, ПРАЙМ
ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов на 30 процентов
ВТБ в январе-июне 2024 года увеличил выдачу розничных кредитов почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до более чем 1,4 триллиона... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T10:09+0300
2024-07-15T10:09+0300
экономика
россия
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/84059/07/840590713_62:0:3703:2048_1920x0_80_0_0_3e3f30c3d11a2d61538ef0db60e71dfa.jpg
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. ВТБ в январе-июне 2024 года увеличил выдачу розничных кредитов почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до более чем 1,4 триллиона рублей, сообщила пресс-служба банка. "ВТБ за первое полугодие 2024 года выдал более 1,4 триллиона рублей в рамках кредитования розничных клиентов, что почти на 30% больше результатов аналогичного периода прошлого года", - сообщила кредитная организация. Как пояснила пресс-служба, июнь стал пиковым месяцем в первом полугодии благодаря тому, что спрос на ипотеку увеличился на 31% перед завершением программы господдержки-2020 и перезапуском семейной ипотеки. Более половины выдач пришлось на ипотеку. По итогам полугодия объем продаж ипотеки превысил 725 миллиардов рублей, с начала года ее оформили свыше 144 тысяч клиентов ВТБ. Чуть менее трети в общем объеме продаж - более 400 миллиардов рублей - пришлось на кредиты наличными. Также сообщается, что в автокредитовании заемщики провели почти 220 тысяч сделок на 305 миллиардов рублей, что уже превышает результат за весь прошлый год. В настоящее время, как подчеркивается, ВТБ выдает каждый четвертый автокредит в России. "Июнь стал самой "горячей" порой в сегменте розничного кредитования, учитывая завершение госпрограмм по ипотеке, на которую приходится больше половины всех сделок. Во втором полугодии рынок будет адаптироваться к новой кредитной реальности, влияние на которую может оказать дополнительное повышение ключевой ставки", - приводятся в сообщении слова заместителя президента - председателя правления ВТБ Георгия Горшкова.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84059/07/840590713_657:0:3388:2048_1920x0_80_0_0_6c9be3895e83fbab0cb9d3d6a25afd0d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, втб
Экономика, РОССИЯ, ВТБ
10:09 15.07.2024
 
ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов на 30 процентов

ВТБ в I полугодии увеличил выдачу розничных кредитов на 30%, до 1,4 трлн рублей

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. ВТБ в январе-июне 2024 года увеличил выдачу розничных кредитов почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до более чем 1,4 триллиона рублей, сообщила пресс-служба банка.
"ВТБ за первое полугодие 2024 года выдал более 1,4 триллиона рублей в рамках кредитования розничных клиентов, что почти на 30% больше результатов аналогичного периода прошлого года", - сообщила кредитная организация.
Как пояснила пресс-служба, июнь стал пиковым месяцем в первом полугодии благодаря тому, что спрос на ипотеку увеличился на 31% перед завершением программы господдержки-2020 и перезапуском семейной ипотеки. Более половины выдач пришлось на ипотеку. По итогам полугодия объем продаж ипотеки превысил 725 миллиардов рублей, с начала года ее оформили свыше 144 тысяч клиентов ВТБ. Чуть менее трети в общем объеме продаж - более 400 миллиардов рублей - пришлось на кредиты наличными.
Также сообщается, что в автокредитовании заемщики провели почти 220 тысяч сделок на 305 миллиардов рублей, что уже превышает результат за весь прошлый год. В настоящее время, как подчеркивается, ВТБ выдает каждый четвертый автокредит в России.
"Июнь стал самой "горячей" порой в сегменте розничного кредитования, учитывая завершение госпрограмм по ипотеке, на которую приходится больше половины всех сделок. Во втором полугодии рынок будет адаптироваться к новой кредитной реальности, влияние на которую может оказать дополнительное повышение ключевой ставки", - приводятся в сообщении слова заместителя президента - председателя правления ВТБ Георгия Горшкова.
 
ЭкономикаРОССИЯВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала