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ВТБ разрешил продать свои дробные акции через брокеров на внебиржевом рынке - 15.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240715/vtb-850128669.html
ВТБ разрешил продать свои дробные акции через брокеров на внебиржевом рынке
ВТБ разрешил продать свои дробные акции через брокеров на внебиржевом рынке - 15.07.2024, ПРАЙМ
ВТБ разрешил продать свои дробные акции через брокеров на внебиржевом рынке
Владельцы дробных акций ВТБ, образовавшихся после "обратного сплита", с сегодняшнего дня могут их продать через ряд брокеров только на внебиржевом рынке,... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T18:15+0300
2024-07-15T18:17+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Владельцы дробных акций ВТБ, образовавшихся после "обратного сплита", с сегодняшнего дня могут их продать через ряд брокеров только на внебиржевом рынке, говорится в пресс-релизе банка. "Владельцы дробных акций, образовавшихся после "обратного сплита", с сегодняшнего дня могут их продать через ряд брокеров. Всего у ВТБ 931 тысяча акционеров, дробные акции есть всего лишь на 65,2 тысячи счетов. Активы, сформированные "дробными" акциями, совокупно оцениваются в 6,5 млн рублей (по состоянию на 1.06.2024 года)", - указывается в пресс-релизе. "Сделки с такими акциями возможны только на внебиржевом рынке", - обращает внимание банк. Клиенты ВТБ могут продать дробные акции в приложении "ВТБ Мои Инвестиции" и по телефону через трейдеров с 15 июля. Впоследствии ценные бумаги будут консолидированы до целых и проданы в рынок, отмечается там же. "Мы ожидаем, что эту процедуру реализуют и другие брокеры. Такая схема связана с небольшим количеством акционеров-владельцев дробных акций, так и с числом таких ценных бумаг и позволяет обеспечить быстроту и удобство сделок", - говорится там же. "Возможность реализации дробных акций призвана облегчить инвесторам торговлю акциями банка и расчет дивидендов по ним. 7 июня на годовом собрании акционеры ВТБ приняли решение увеличить номинал акций до 50 рублей. Если остаток бумаг в портфеле акционера не кратен 5000, то образуются дробные акции", - добавляют в ВТБ.
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банки, втб, акции, брокеры
Экономика, Банки, ВТБ, Акции, брокеры
18:15 15.07.2024 (обновлено: 18:17 15.07.2024)
 
ВТБ разрешил продать свои дробные акции через брокеров на внебиржевом рынке

ВТБ: дробные акции с 15 июля можно продать через брокеров на внебиржевом рынке

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Владельцы дробных акций ВТБ, образовавшихся после "обратного сплита", с сегодняшнего дня могут их продать через ряд брокеров только на внебиржевом рынке, говорится в пресс-релизе банка.
"Владельцы дробных акций, образовавшихся после "обратного сплита", с сегодняшнего дня могут их продать через ряд брокеров. Всего у ВТБ 931 тысяча акционеров, дробные акции есть всего лишь на 65,2 тысячи счетов. Активы, сформированные "дробными" акциями, совокупно оцениваются в 6,5 млн рублей (по состоянию на 1.06.2024 года)", - указывается в пресс-релизе.
"Сделки с такими акциями возможны только на внебиржевом рынке", - обращает внимание банк.
Клиенты ВТБ могут продать дробные акции в приложении "ВТБ Мои Инвестиции" и по телефону через трейдеров с 15 июля. Впоследствии ценные бумаги будут консолидированы до целых и проданы в рынок, отмечается там же.
"Мы ожидаем, что эту процедуру реализуют и другие брокеры. Такая схема связана с небольшим количеством акционеров-владельцев дробных акций, так и с числом таких ценных бумаг и позволяет обеспечить быстроту и удобство сделок", - говорится там же.
"Возможность реализации дробных акций призвана облегчить инвесторам торговлю акциями банка и расчет дивидендов по ним. 7 июня на годовом собрании акционеры ВТБ приняли решение увеличить номинал акций до 50 рублей. Если остаток бумаг в портфеле акционера не кратен 5000, то образуются дробные акции", - добавляют в ВТБ.
Логотип ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
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