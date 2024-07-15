https://1prime.ru/20240715/vtb-850128669.html

ВТБ разрешил продать свои дробные акции через брокеров на внебиржевом рынке

ВТБ разрешил продать свои дробные акции через брокеров на внебиржевом рынке - 15.07.2024, ПРАЙМ

ВТБ разрешил продать свои дробные акции через брокеров на внебиржевом рынке

Владельцы дробных акций ВТБ, образовавшихся после "обратного сплита", с сегодняшнего дня могут их продать через ряд брокеров только на внебиржевом рынке,... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T18:15+0300

2024-07-15T18:15+0300

2024-07-15T18:17+0300

экономика

банки

втб

акции

брокеры

https://cdnn.1prime.ru/img/84059/07/840590713_62:0:3703:2048_1920x0_80_0_0_3e3f30c3d11a2d61538ef0db60e71dfa.jpg

МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Владельцы дробных акций ВТБ, образовавшихся после "обратного сплита", с сегодняшнего дня могут их продать через ряд брокеров только на внебиржевом рынке, говорится в пресс-релизе банка. "Владельцы дробных акций, образовавшихся после "обратного сплита", с сегодняшнего дня могут их продать через ряд брокеров. Всего у ВТБ 931 тысяча акционеров, дробные акции есть всего лишь на 65,2 тысячи счетов. Активы, сформированные "дробными" акциями, совокупно оцениваются в 6,5 млн рублей (по состоянию на 1.06.2024 года)", - указывается в пресс-релизе. "Сделки с такими акциями возможны только на внебиржевом рынке", - обращает внимание банк. Клиенты ВТБ могут продать дробные акции в приложении "ВТБ Мои Инвестиции" и по телефону через трейдеров с 15 июля. Впоследствии ценные бумаги будут консолидированы до целых и проданы в рынок, отмечается там же. "Мы ожидаем, что эту процедуру реализуют и другие брокеры. Такая схема связана с небольшим количеством акционеров-владельцев дробных акций, так и с числом таких ценных бумаг и позволяет обеспечить быстроту и удобство сделок", - говорится там же. "Возможность реализации дробных акций призвана облегчить инвесторам торговлю акциями банка и расчет дивидендов по ним. 7 июня на годовом собрании акционеры ВТБ приняли решение увеличить номинал акций до 50 рублей. Если остаток бумаг в портфеле акционера не кратен 5000, то образуются дробные акции", - добавляют в ВТБ.

https://1prime.ru/20240715/dolya-850110560.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, втб, акции, брокеры