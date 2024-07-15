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ВТБ согласовал выкуп доли в "Почта банке"

ВТБ согласовал выкуп доли в "Почта банке" - 15.07.2024, ПРАЙМ

ВТБ согласовал выкуп доли в "Почта банке"

ВТБ базово согласовал в правительстве сделку по выкупу у "Почты России" доли в "Почта банке", заявил глава ВТБ Андрей Костин. | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T19:01+0300

2024-07-15T19:01+0300

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. ВТБ базово согласовал в правительстве сделку по выкупу у "Почты России" доли в "Почта банке", заявил глава ВТБ Андрей Костин. Ранее в июле первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил РИА Новости, что банк предполагает возможность выкупа доли "Почты России" в "Почта банке" в конце 2025 года - начале 2026 года. "Решение мы базово приняли и согласовали его с правительством. Оценивать будет оценщик... я думаю, что это будет выгодно и ВТБ с точки зрения стратегического развития, и "Почте" с точки зрения дальнейшего функционирования банка, и с финансовой точки зрения тоже", - сказал Костин в эфире телеканала "Россия 24".

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