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ВТБ согласовал выкуп доли в "Почта банке" - 15.07.2024, ПРАЙМ
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ВТБ согласовал выкуп доли в "Почта банке"
ВТБ согласовал выкуп доли в "Почта банке" - 15.07.2024, ПРАЙМ
ВТБ согласовал выкуп доли в "Почта банке"
ВТБ базово согласовал в правительстве сделку по выкупу у "Почты России" доли в "Почта банке", заявил глава ВТБ Андрей Костин. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T19:01+0300
2024-07-15T19:01+0300
экономика
банки
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. ВТБ базово согласовал в правительстве сделку по выкупу у "Почты России" доли в "Почта банке", заявил глава ВТБ Андрей Костин. Ранее в июле первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил РИА Новости, что банк предполагает возможность выкупа доли "Почты России" в "Почта банке" в конце 2025 года - начале 2026 года. "Решение мы базово приняли и согласовали его с правительством. Оценивать будет оценщик... я думаю, что это будет выгодно и ВТБ с точки зрения стратегического развития, и "Почте" с точки зрения дальнейшего функционирования банка, и с финансовой точки зрения тоже", - сказал Костин в эфире телеканала "Россия 24".
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банки, втб, почта банк, доля
Экономика, Банки, ВТБ, Почта банк, доля
19:01 15.07.2024
 
ВТБ согласовал выкуп доли в "Почта банке"

Костин: ВТБ базово согласовал с правительством РФ выкуп доли в "Почта банке"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. ВТБ базово согласовал в правительстве сделку по выкупу у "Почты России" доли в "Почта банке", заявил глава ВТБ Андрей Костин.
Ранее в июле первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил РИА Новости, что банк предполагает возможность выкупа доли "Почты России" в "Почта банке" в конце 2025 года - начале 2026 года.
"Решение мы базово приняли и согласовали его с правительством. Оценивать будет оценщик... я думаю, что это будет выгодно и ВТБ с точки зрения стратегического развития, и "Почте" с точки зрения дальнейшего функционирования банка, и с финансовой точки зрения тоже", - сказал Костин в эфире телеканала "Россия 24".
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