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Кассация одобрила взыскание с Credit Agricole в пользу НПЗ "Газпром нефти" - 15.07.2024, ПРАЙМ
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Кассация одобрила взыскание с Credit Agricole в пользу НПЗ "Газпром нефти"
Кассация одобрила взыскание с Credit Agricole в пользу НПЗ "Газпром нефти" - 15.07.2024, ПРАЙМ
Кассация одобрила взыскание с Credit Agricole в пользу НПЗ "Газпром нефти"
Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску АО "Газпромнефть – Московский НПЗ" взыскали более... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T12:56+0300
2024-07-15T12:56+0300
россия
суд
банк
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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску АО "Газпромнефть – Московский НПЗ" взыскали более 5,3 миллиона евро (около 508 миллионов рублей по текущему курсу) долга с французского банка Credit Agricole Corporate and Investment Bank. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд в понедельник отклонил кассационную жалобу ответчика на принятое в октябре решение арбитражного суда Москвы и последующее постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Суды удовлетворили и другие требования истца: признали недействительной гарантию, выданную ответчиком компании Lummus Technology, в отношении указания на то, что гарантия регулируется законодательством Сингапура, и взыскали с французского банка проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 6,9% годовых за период с 10 мая 2022 по дату фактического погашения долга. Банковская гарантия обеспечивала обязательства нидерландской Lummus Technology как поставщика по договору поставки с АО "Газпромнефть – Московский НПЗ". В марте 2022 года, по словам представителя истца, поставщик отказался от исполнения обязательств, после чего российская компания в мае того же года направила в банк требование о выплате по гарантии в размере перечисленного поставщику аванса. Представитель ответчика заявил, что у банка обязательство выплаты не возникло, так как он не получил надлежащим образом оформленного требования, а письмо, "похожее на требование", было направлено другому юрлицу. Ранее ответчик просил суд оставить иск без рассмотрения в связи с неподсудностью дела российским судам, так как стороны договорились вести в споры в суде Сингапура, но арбитражный суд Москвы ходатайство ответчика отклонил. Московский НПЗ – одно из основных перерабатывающих предприятий "Газпром нефти". Завод в 2021 году сообщал, что заключил с Lummus Technology, одним из ведущих мировых производителей решений для нефтегазовой отрасли, контракт на поставку оборудования для секции замедленного коксования комплекса глубокой переработки нефти. Группа Credit Agricole на фоне ситуации вокруг Украины в марте 2022 года сообщила о приостановке своей деятельности в России.
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россия, суд, банк
РОССИЯ, суд, банк
12:56 15.07.2024
 
Кассация одобрила взыскание с Credit Agricole в пользу НПЗ "Газпром нефти"

Credit Agricole выплатит более 5,3 миллиона евро в пользу НПЗ "Газпром нефти"

© Unsplash/Tingey Injury Law FirmСуд, правосудие
Суд, правосудие
© Unsplash/Tingey Injury Law Firm
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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску АО "Газпромнефть – Московский НПЗ" взыскали более 5,3 миллиона евро (около 508 миллионов рублей по текущему курсу) долга с французского банка Credit Agricole Corporate and Investment Bank.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд в понедельник отклонил кассационную жалобу ответчика на принятое в октябре решение арбитражного суда Москвы и последующее постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.
Суды удовлетворили и другие требования истца: признали недействительной гарантию, выданную ответчиком компании Lummus Technology, в отношении указания на то, что гарантия регулируется законодательством Сингапура, и взыскали с французского банка проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 6,9% годовых за период с 10 мая 2022 по дату фактического погашения долга.
Банковская гарантия обеспечивала обязательства нидерландской Lummus Technology как поставщика по договору поставки с АО "Газпромнефть – Московский НПЗ". В марте 2022 года, по словам представителя истца, поставщик отказался от исполнения обязательств, после чего российская компания в мае того же года направила в банк требование о выплате по гарантии в размере перечисленного поставщику аванса.
Представитель ответчика заявил, что у банка обязательство выплаты не возникло, так как он не получил надлежащим образом оформленного требования, а письмо, "похожее на требование", было направлено другому юрлицу. Ранее ответчик просил суд оставить иск без рассмотрения в связи с неподсудностью дела российским судам, так как стороны договорились вести в споры в суде Сингапура, но арбитражный суд Москвы ходатайство ответчика отклонил.
Московский НПЗ – одно из основных перерабатывающих предприятий "Газпром нефти". Завод в 2021 году сообщал, что заключил с Lummus Technology, одним из ведущих мировых производителей решений для нефтегазовой отрасли, контракт на поставку оборудования для секции замедленного коксования комплекса глубокой переработки нефти. Группа Credit Agricole на фоне ситуации вокруг Украины в марте 2022 года сообщила о приостановке своей деятельности в России.
 
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