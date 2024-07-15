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Россия почти вдвое нарастила импорт яблок

Россия почти вдвое нарастила импорт яблок - 15.07.2024, ПРАЙМ

Россия почти вдвое нарастила импорт яблок

Россия в июне импортировала 42 тысячи тонн яблок, что в 1,8 раза больше, чем год назад, рассказали РИА Новости в Россельхознадзоре. | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T10:38+0300

2024-07-15T10:38+0300

2024-07-15T10:38+0300

россия

яблоки

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Россия в июне импортировала 42 тысячи тонн яблок, что в 1,8 раза больше, чем год назад, рассказали РИА Новости в Россельхознадзоре. "В Россию в июне 2024 года было ввезено 42 тысячи тонн яблок, что больше чем в мае текущего года на 10% (38 тысяч тонн) и в 1,8 раза по сравнению с июнем 2023 года (23,3 тысячи тонн)", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в основном яблоки в Россию поставляются из Турции, ЮАР, Сербии, Китая и Узбекистана. "В июне 2024 года, по данным ФГИС "Аргус-Фито", было ввезено: из Турции – 9,7 тысячи тонн, из ЮАР – 7,2 тысячи тонн, из Сербии – 6,4 тысячи тонн, из Китая – 4,2 тысячи тонн, из Узбекистана – 1,7 тысячи тонн", - привели в ведомстве статистику. Кроме того, поставлять такую продукцию на российский рынок теперь может и КНДР - после переговоров, состоявшихся в июне. "Корейские яблоки могут беспрепятственно поставляться на территорию России в сопровождении фитосанитарного сертификата, подтверждающего отсутствие карантинных организмов в товарах в соответствии с законодательством ЕАЭС", - добавили в Россельхознадзоре. В конце июня глава ведомства Сергей Данкверт по итогам переговоров с коллегами из КНДР подтвердил возможность импорта северокорейских яблок в Россию в связи с заинтересованностью коллег в поставках. Корейская сторона также готова экспортировать в РФ женьшень и заинтересована в увеличении поставок из России живых сельскохозяйственных животных и молочных товаров, рассказывали в Россельхознадзоре. Ранее глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский заявлял, что больше всего от возвратных заморозков, затронувших в мае больше десятка субъектов РФ, пострадали не зерновые, а плодово-ягодные. По его словам, самое большое снижение урожая ждет яблоки, ягоды и ранние овощные культуры. В Минсельхозе заявляли, что обратятся в кабмин с просьбой выплатить компенсации садоводам из-за непогоды, а Данкверт отмечал, что РФ сможет импортировать нужные объемы фруктов и ягод, выпадающие от заморозков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, яблоки