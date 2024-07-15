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Yandex N.V. вышла из состава акционеров "Яндекса" - 15.07.2024, ПРАЙМ
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Yandex N.V. вышла из состава акционеров "Яндекса"
Yandex N.V. вышла из состава акционеров "Яндекса" - 15.07.2024, ПРАЙМ
Yandex N.V. вышла из состава акционеров "Яндекса"
Нидерландская компания Yandex N.V. закрыла сделку по продаже основного бизнеса "Яндекса" и полностью вышла из состава акционеров группы, говорится в сообщении... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T12:16+0300
2024-07-15T12:16+0300
россия
яндекс
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Нидерландская компания Yandex N.V. закрыла сделку по продаже основного бизнеса "Яндекса" и полностью вышла из состава акционеров группы, говорится в сообщении российской компании. "МКПАО "Яндекс" объявляет, что нидерландская компания Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса "Яндекса" и полностью вышла из состава акционеров группы. До 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса", - сказано в сообщении. Как уточняется в релизе, "Яндекс" продолжает развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, облачные технологии и технологии искусственного интеллекта, автономный транспорт и другие перспективные направления. Основным владельцем новой головной компании "Яндекса" - МКПАО "Яндекс" - является ЗПИФ "Консорциум.Первый". Торги акциями компании начнутся 24 июля под тикером YDEX. Yandex N.V. в феврале объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. В мае был завершен первый этап, в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса".
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россия, яндекс
РОССИЯ, Яндекс
12:16 15.07.2024
 
Yandex N.V. вышла из состава акционеров "Яндекса"

Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса "Яндекса" и вышла из состава акционеров

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс"
Офис компании Яндекс - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Нидерландская компания Yandex N.V. закрыла сделку по продаже основного бизнеса "Яндекса" и полностью вышла из состава акционеров группы, говорится в сообщении российской компании.
"МКПАО "Яндекс" объявляет, что нидерландская компания Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса "Яндекса" и полностью вышла из состава акционеров группы. До 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса", - сказано в сообщении.
Как уточняется в релизе, "Яндекс" продолжает развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, облачные технологии и технологии искусственного интеллекта, автономный транспорт и другие перспективные направления.
Основным владельцем новой головной компании "Яндекса" - МКПАО "Яндекс" - является ЗПИФ "Консорциум.Первый". Торги акциями компании начнутся 24 июля под тикером YDEX.
Yandex N.V. в феврале объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. В мае был завершен первый этап, в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса".
 
РОССИЯЯндекс
 
 
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