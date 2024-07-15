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В Yandex N.V. не исключили возможность переименования

В Yandex N.V. не исключили возможность переименования - 15.07.2024, ПРАЙМ

В Yandex N.V. не исключили возможность переименования

Нидерландская Yandex N.V. может переименоваться в Nebius Group, если этот вариант одобрят акционеры, в ближайшие дни компания представит более подробную... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T13:40+0300

2024-07-15T13:40+0300

2024-07-15T13:40+0300

yandex n.v

название

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Нидерландская Yandex N.V. может переименоваться в Nebius Group, если этот вариант одобрят акционеры, в ближайшие дни компания представит более подробную информацию о своей бизнес-структуре, а также представит совет директоров и управляющую команду, говорится в пресс-релизе. "В ближайшие дни мы намерены опубликовать более подробную информацию о структурах, которые сохранились в бизнесе - в дальнейшем они будут развиваться под названием Nebius Group (при условии одобрения акционерами), а также представить команду менеджеров и расширенный состав совета директоров", - сказано в релизе. В результате сделки по продаже основного бизнеса российского "Яндекса" Yandex N.V. получила 2,8 миллиарда долларов и 162,5 миллиона акций класса А. Как уточнили в компании, полученные акции класса А могут быть использованы в дальнейшем для "программы мотивации сотрудников и для целей дальнейшего финансирования". Как отметил председатель совета директоров Yandex N.V. Джон Бойнтон, команда во главе с президентом по корпоративному развитию Вадимом Марчуком полностью реорганизовала деятельность группы, чтобы создать новую компанию, отделенную от России. Ранее в понедельник "Яндекс" сообщил, что нидерландская компания Yandex N.V. закрыла сделку по продаже основного бизнеса "Яндекса" и полностью вышла из состава акционеров группы. Yandex N.V. в феврале объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. В мае был завершен первый этап, в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

yandex n.v, название