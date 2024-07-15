Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Yandex N.V. не исключили возможность переименования - 15.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240715/yandeks-850111854.html
В Yandex N.V. не исключили возможность переименования
В Yandex N.V. не исключили возможность переименования - 15.07.2024, ПРАЙМ
В Yandex N.V. не исключили возможность переименования
Нидерландская Yandex N.V. может переименоваться в Nebius Group, если этот вариант одобрят акционеры, в ближайшие дни компания представит более подробную... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T13:40+0300
2024-07-15T13:40+0300
yandex n.v
название
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/39/771023961_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_71d8a019ec787caf9a759f67bf0374cd.jpg
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Нидерландская Yandex N.V. может переименоваться в Nebius Group, если этот вариант одобрят акционеры, в ближайшие дни компания представит более подробную информацию о своей бизнес-структуре, а также представит совет директоров и управляющую команду, говорится в пресс-релизе. "В ближайшие дни мы намерены опубликовать более подробную информацию о структурах, которые сохранились в бизнесе - в дальнейшем они будут развиваться под названием Nebius Group (при условии одобрения акционерами), а также представить команду менеджеров и расширенный состав совета директоров", - сказано в релизе. В результате сделки по продаже основного бизнеса российского "Яндекса" Yandex N.V. получила 2,8 миллиарда долларов и 162,5 миллиона акций класса А. Как уточнили в компании, полученные акции класса А могут быть использованы в дальнейшем для "программы мотивации сотрудников и для целей дальнейшего финансирования". Как отметил председатель совета директоров Yandex N.V. Джон Бойнтон, команда во главе с президентом по корпоративному развитию Вадимом Марчуком полностью реорганизовала деятельность группы, чтобы создать новую компанию, отделенную от России. Ранее в понедельник "Яндекс" сообщил, что нидерландская компания Yandex N.V. закрыла сделку по продаже основного бизнеса "Яндекса" и полностью вышла из состава акционеров группы. Yandex N.V. в феврале объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. В мае был завершен первый этап, в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/39/771023961_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_151e426060dc89aaa3730162cecb71f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
yandex n.v, название
Yandex N.V, название
13:40 15.07.2024
 
В Yandex N.V. не исключили возможность переименования

Yandex N.V. может переименоваться в Nebius Group, если акционеры одобрят название

© fotolia.com / WranglerПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© fotolia.com / Wrangler
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Нидерландская Yandex N.V. может переименоваться в Nebius Group, если этот вариант одобрят акционеры, в ближайшие дни компания представит более подробную информацию о своей бизнес-структуре, а также представит совет директоров и управляющую команду, говорится в пресс-релизе.
"В ближайшие дни мы намерены опубликовать более подробную информацию о структурах, которые сохранились в бизнесе - в дальнейшем они будут развиваться под названием Nebius Group (при условии одобрения акционерами), а также представить команду менеджеров и расширенный состав совета директоров", - сказано в релизе.
В результате сделки по продаже основного бизнеса российского "Яндекса" Yandex N.V. получила 2,8 миллиарда долларов и 162,5 миллиона акций класса А. Как уточнили в компании, полученные акции класса А могут быть использованы в дальнейшем для "программы мотивации сотрудников и для целей дальнейшего финансирования".
Как отметил председатель совета директоров Yandex N.V. Джон Бойнтон, команда во главе с президентом по корпоративному развитию Вадимом Марчуком полностью реорганизовала деятельность группы, чтобы создать новую компанию, отделенную от России.
Ранее в понедельник "Яндекс" сообщил, что нидерландская компания Yandex N.V. закрыла сделку по продаже основного бизнеса "Яндекса" и полностью вышла из состава акционеров группы.
Yandex N.V. в феврале объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. В мае был завершен первый этап, в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса".
 
Yandex N.Vназвание
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала