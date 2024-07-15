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В Yandex N.V. не исключили возможность переименования
В Yandex N.V. не исключили возможность переименования - 15.07.2024, ПРАЙМ
В Yandex N.V. не исключили возможность переименования
Нидерландская Yandex N.V. может переименоваться в Nebius Group, если этот вариант одобрят акционеры, в ближайшие дни компания представит более подробную... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T13:40+0300
2024-07-15T13:40+0300
2024-07-15T13:40+0300
yandex n.v
название
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Нидерландская Yandex N.V. может переименоваться в Nebius Group, если этот вариант одобрят акционеры, в ближайшие дни компания представит более подробную информацию о своей бизнес-структуре, а также представит совет директоров и управляющую команду, говорится в пресс-релизе. "В ближайшие дни мы намерены опубликовать более подробную информацию о структурах, которые сохранились в бизнесе - в дальнейшем они будут развиваться под названием Nebius Group (при условии одобрения акционерами), а также представить команду менеджеров и расширенный состав совета директоров", - сказано в релизе. В результате сделки по продаже основного бизнеса российского "Яндекса" Yandex N.V. получила 2,8 миллиарда долларов и 162,5 миллиона акций класса А. Как уточнили в компании, полученные акции класса А могут быть использованы в дальнейшем для "программы мотивации сотрудников и для целей дальнейшего финансирования". Как отметил председатель совета директоров Yandex N.V. Джон Бойнтон, команда во главе с президентом по корпоративному развитию Вадимом Марчуком полностью реорганизовала деятельность группы, чтобы создать новую компанию, отделенную от России. Ранее в понедельник "Яндекс" сообщил, что нидерландская компания Yandex N.V. закрыла сделку по продаже основного бизнеса "Яндекса" и полностью вышла из состава акционеров группы. Yandex N.V. в феврале объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. В мае был завершен первый этап, в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса".
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yandex n.v, название
В Yandex N.V. не исключили возможность переименования
Yandex N.V. может переименоваться в Nebius Group, если акционеры одобрят название
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Нидерландская Yandex N.V. может переименоваться в Nebius Group, если этот вариант одобрят акционеры, в ближайшие дни компания представит более подробную информацию о своей бизнес-структуре, а также представит совет директоров и управляющую команду, говорится в пресс-релизе.
"В ближайшие дни мы намерены опубликовать более подробную информацию о структурах, которые сохранились в бизнесе - в дальнейшем они будут развиваться под названием Nebius Group (при условии одобрения акционерами), а также представить команду менеджеров и расширенный состав совета директоров", - сказано в релизе.
В результате сделки по продаже основного бизнеса российского "Яндекса" Yandex N.V. получила 2,8 миллиарда долларов и 162,5 миллиона акций класса А. Как уточнили в компании, полученные акции класса А могут быть использованы в дальнейшем для "программы мотивации сотрудников и для целей дальнейшего финансирования".
Как отметил председатель совета директоров Yandex N.V. Джон Бойнтон, команда во главе с президентом по корпоративному развитию Вадимом Марчуком полностью реорганизовала деятельность группы, чтобы создать новую компанию, отделенную от России.
Ранее в понедельник "Яндекс" сообщил, что нидерландская компания Yandex N.V. закрыла сделку по продаже основного бизнеса "Яндекса" и полностью вышла из состава акционеров группы.
Yandex N.V. в феврале объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. В мае был завершен первый этап, в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса".