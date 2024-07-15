https://1prime.ru/20240715/yaytsa-850096490.html
Аналитики прогнозируют снижение цен на яйца
Аналитики прогнозируют снижение цен на яйца - 15.07.2024, ПРАЙМ
Аналитики прогнозируют снижение цен на яйца
Цены на куриные яйца будут снижаться в России вплоть до сентября. После этого - до Нового года - цены стабилизуются, прогнозирует эксперт группы корпоративных... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T05:13+0300
2024-07-15T05:13+0300
2024-07-15T05:24+0300
экономика
яйца
цены
прогноз
https://cdnn.1prime.ru/img/84209/06/842090638_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_06c3abae491d6ba34b6c4ced0976f0c3.jpg
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Цены на куриные яйца будут снижаться в России вплоть до сентября. После этого - до Нового года - цены стабилизуются, прогнозирует эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.Он отметил, что яйца оказались самым подорожавшим за прошлый год продуктом питания: за год цены на этот продукт повысились на 61%. По оценке Тренина, причиной наблюдаемой ныне ценовой динамики стал целый комплекс накопившихся проблем в отрасли, который привел к снижению рентабельности производства яиц и сокращению объема их выпуска. А высокая зависимость производителей от импортных вакцин и кормовых добавок, поставок оборудования и от комплектующих для птицефабриках только усугубили ситуацию в 2023 году. "Обнуление ввозных пошлин на яйца из дружественных стран в первом полугодии 2024 года и принятые меры по стимулированию наращивания производства привели к снижению цены этого продукта на 15 процентов к началу этого года, - говорит аналитик. - Я полагаю, что ослабление цен может продолжиться вплоть до сентября (еще в пределах пяти процентов, после чего вероятна их стабилизация вплоть до Нового года, когда традиционно возрастает спрос на куриные яйца, что может привести к новому всплеску цен".Яйца в России в течение 2023 года подорожали более чем в полтора раза. В 2024 яйца начали дешеветь. В частности, со 2 по 8 июля, как свидетельствует Росстат, они потеряли в цене 0,5 процента.
https://1prime.ru/20240711/novostroyki-850019535.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84209/06/842090638_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7876fe7807dd798316955c5adca7348c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яйца, цены, прогноз
Экономика, яйца, цены, прогноз
Аналитики прогнозируют снижение цен на яйца
АКРА: яйца в России будут дешеветь до сентября
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Цены на куриные яйца будут снижаться в России вплоть до сентября. После этого - до Нового года - цены стабилизуются, прогнозирует эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
Он отметил, что яйца оказались самым подорожавшим за прошлый год продуктом питания: за год цены на этот продукт повысились на 61%.
По оценке Тренина, причиной наблюдаемой ныне ценовой динамики стал целый комплекс накопившихся проблем в отрасли, который привел к снижению рентабельности производства яиц и сокращению объема их выпуска. А высокая зависимость производителей от импортных вакцин и кормовых добавок, поставок оборудования и от комплектующих для птицефабриках только усугубили ситуацию в 2023 году.
"Обнуление ввозных пошлин на яйца из дружественных стран в первом полугодии 2024 года и принятые меры по стимулированию наращивания производства привели к снижению цены этого продукта на 15 процентов к началу этого года, - говорит аналитик. - Я полагаю, что ослабление цен может продолжиться вплоть до сентября (еще в пределах пяти процентов, после чего вероятна их стабилизация вплоть до Нового года, когда традиционно возрастает спрос на куриные яйца, что может привести к новому всплеску цен".
В Госдуме допустили снижение цен на новостройки до 40%
Яйца в России в течение 2023 года подорожали более чем в полтора раза. В 2024 яйца начали дешеветь. В частности, со 2 по 8 июля, как свидетельствует Росстат, они потеряли в цене 0,5 процента.