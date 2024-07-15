https://1prime.ru/20240715/yaytsa-850096490.html

Аналитики прогнозируют снижение цен на яйца

Аналитики прогнозируют снижение цен на яйца - 15.07.2024, ПРАЙМ

Аналитики прогнозируют снижение цен на яйца

Цены на куриные яйца будут снижаться в России вплоть до сентября. После этого - до Нового года - цены стабилизуются, прогнозирует эксперт группы корпоративных... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T05:13+0300

2024-07-15T05:13+0300

2024-07-15T05:24+0300

экономика

яйца

цены

прогноз

https://cdnn.1prime.ru/img/84209/06/842090638_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_06c3abae491d6ba34b6c4ced0976f0c3.jpg

МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Цены на куриные яйца будут снижаться в России вплоть до сентября. После этого - до Нового года - цены стабилизуются, прогнозирует эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.Он отметил, что яйца оказались самым подорожавшим за прошлый год продуктом питания: за год цены на этот продукт повысились на 61%. По оценке Тренина, причиной наблюдаемой ныне ценовой динамики стал целый комплекс накопившихся проблем в отрасли, который привел к снижению рентабельности производства яиц и сокращению объема их выпуска. А высокая зависимость производителей от импортных вакцин и кормовых добавок, поставок оборудования и от комплектующих для птицефабриках только усугубили ситуацию в 2023 году. "Обнуление ввозных пошлин на яйца из дружественных стран в первом полугодии 2024 года и принятые меры по стимулированию наращивания производства привели к снижению цены этого продукта на 15 процентов к началу этого года, - говорит аналитик. - Я полагаю, что ослабление цен может продолжиться вплоть до сентября (еще в пределах пяти процентов, после чего вероятна их стабилизация вплоть до Нового года, когда традиционно возрастает спрос на куриные яйца, что может привести к новому всплеску цен".Яйца в России в течение 2023 года подорожали более чем в полтора раза. В 2024 яйца начали дешеветь. В частности, со 2 по 8 июля, как свидетельствует Росстат, они потеряли в цене 0,5 процента.

https://1prime.ru/20240711/novostroyki-850019535.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

яйца, цены, прогноз