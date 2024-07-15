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Эксперты оценили влияние решения ЦБ на биржевые торги юанем

Эксперты оценили влияние решения ЦБ на биржевые торги юанем - 15.07.2024, ПРАЙМ

Эксперты оценили влияние решения ЦБ на биржевые торги юанем

Приостановка ЦБ РФ публикации статистики внебиржевого валютного рынка не повлияет на торги юанем на Мосбирже, заявили РИА Новости опрошенные эксперты. | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T21:06+0300

2024-07-15T21:06+0300

2024-07-15T21:06+0300

экономика

юань

биржевые торги

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Приостановка ЦБ РФ публикации статистики внебиржевого валютного рынка не повлияет на торги юанем на Мосбирже, заявили РИА Новости опрошенные эксперты. Вечером в понедельник ЦБ сообщил, что приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов. "Не думаю, что это как-то принципиально повлияет на торги юанем. Максимум - небольшой пролив вниз в первые часы торгов (вторника - ред.) со стороны тех, кто опасается держать юань из-за риска вторичных санкций и видит в этом действии прямую угрозу их возникновения. Валютный рынок находится в узком боковике (11,9-12,2 рубля по юаню), и пока нет уверенных признаков выхода из него", - сказала руководитель проектов ИК "Велес Капитал" Валентина Савенкова. Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимир Брагин также считает, что решение ЦБ РФ не повлияет на торги юанем на Мосбирже. В разговоре с корреспондентом РИА Новости он отметил, что регулятор публикует статистику с запаздыванием, что является еще одной причиной, по которой это не сможет повлиять на торги китайской валютой. "На курс юаня завтра это никак не повлияет. Повлияет на курс другое решение. С 21 июля 2024 года они (экспортеры - ред.) должны будут зачислять на свои счета в российских банках не 60% валютной выручки, а 40%. Последний фактор будет способствовать плавному ослаблению рубля", - заявил финансовый эксперт и член Гильдии экспертов финансового рынка Андрей Верников.

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юань, биржевые торги