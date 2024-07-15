Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты оценили влияние решения ЦБ на биржевые торги юанем - 15.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240715/yuan-850132803.html
Эксперты оценили влияние решения ЦБ на биржевые торги юанем
Эксперты оценили влияние решения ЦБ на биржевые торги юанем - 15.07.2024, ПРАЙМ
Эксперты оценили влияние решения ЦБ на биржевые торги юанем
Приостановка ЦБ РФ публикации статистики внебиржевого валютного рынка не повлияет на торги юанем на Мосбирже, заявили РИА Новости опрошенные эксперты. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T21:06+0300
2024-07-15T21:06+0300
экономика
юань
биржевые торги
https://cdnn.1prime.ru/img/82138/74/821387415_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b743f07f2fd6892daa679245f28e17c6.jpg
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Приостановка ЦБ РФ публикации статистики внебиржевого валютного рынка не повлияет на торги юанем на Мосбирже, заявили РИА Новости опрошенные эксперты. Вечером в понедельник ЦБ сообщил, что приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов. "Не думаю, что это как-то принципиально повлияет на торги юанем. Максимум - небольшой пролив вниз в первые часы торгов (вторника - ред.) со стороны тех, кто опасается держать юань из-за риска вторичных санкций и видит в этом действии прямую угрозу их возникновения. Валютный рынок находится в узком боковике (11,9-12,2 рубля по юаню), и пока нет уверенных признаков выхода из него", - сказала руководитель проектов ИК "Велес Капитал" Валентина Савенкова. Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимир Брагин также считает, что решение ЦБ РФ не повлияет на торги юанем на Мосбирже. В разговоре с корреспондентом РИА Новости он отметил, что регулятор публикует статистику с запаздыванием, что является еще одной причиной, по которой это не сможет повлиять на торги китайской валютой. "На курс юаня завтра это никак не повлияет. Повлияет на курс другое решение. С 21 июля 2024 года они (экспортеры - ред.) должны будут зачислять на свои счета в российских банках не 60% валютной выручки, а 40%. Последний фактор будет способствовать плавному ослаблению рубля", - заявил финансовый эксперт и член Гильдии экспертов финансового рынка Андрей Верников.
https://1prime.ru/20240715/kurs-850131045.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82138/74/821387415_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_bc75d8cb5c08fc823b07c101fbcd0c60.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
юань, биржевые торги
Экономика, юань, биржевые торги
21:06 15.07.2024
 
Эксперты оценили влияние решения ЦБ на биржевые торги юанем

Эксперты: пауза в выпуске данных внебиржевого рынка не повлияет на торги юанем

© AFP / STR%Китайский юань
%Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© AFP / STR
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Приостановка ЦБ РФ публикации статистики внебиржевого валютного рынка не повлияет на торги юанем на Мосбирже, заявили РИА Новости опрошенные эксперты.
Вечером в понедельник ЦБ сообщил, что приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов.
"Не думаю, что это как-то принципиально повлияет на торги юанем. Максимум - небольшой пролив вниз в первые часы торгов (вторника - ред.) со стороны тех, кто опасается держать юань из-за риска вторичных санкций и видит в этом действии прямую угрозу их возникновения. Валютный рынок находится в узком боковике (11,9-12,2 рубля по юаню), и пока нет уверенных признаков выхода из него", - сказала руководитель проектов ИК "Велес Капитал" Валентина Савенкова.
Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимир Брагин также считает, что решение ЦБ РФ не повлияет на торги юанем на Мосбирже. В разговоре с корреспондентом РИА Новости он отметил, что регулятор публикует статистику с запаздыванием, что является еще одной причиной, по которой это не сможет повлиять на торги китайской валютой.
"На курс юаня завтра это никак не повлияет. Повлияет на курс другое решение. С 21 июля 2024 года они (экспортеры - ред.) должны будут зачислять на свои счета в российских банках не 60% валютной выручки, а 40%. Последний фактор будет способствовать плавному ослаблению рубля", - заявил финансовый эксперт и член Гильдии экспертов финансового рынка Андрей Верников.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
ЦБ продолжит рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку
19:34
 
Экономикаюаньбиржевые торги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала