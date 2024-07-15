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"Враг Украины": заявление Зеленского о России вызвало гнев в Сети
"Враг Украины": заявление Зеленского о России вызвало гнев в Сети - 15.07.2024, ПРАЙМ
"Враг Украины": заявление Зеленского о России вызвало гнев в Сети
Владимир Зеленский заявил, что Украина сражается с "ужасным врагом, которого нельзя назвать человеком". Пользователи соцсети Х раскритиковали его за эти слова. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T16:53+0300
2024-07-15T16:53+0300
2024-07-15T16:53+0300
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что Украина сражается с "ужасным врагом, которого нельзя назвать человеком". Пользователи соцсети Х раскритиковали его за эти слова."Ты самый большой враг Украины и ее граждан!", - отметил один из комментаторов.Пользователи также обвинили его в убийстве "целого поколения украинских мужчин", напомнив, что в 2022 году Зеленский отказался от мирных переговоров."Страна была бы хороша как никогда, если бы ты просто сдался", - заключил другой комментатор.Ранее в ходе встречи с главами муниципальных образований российских субъектов президент России Владимир Путин напомнил о публичном признании украинской стороны, что Киев упустил возможность договориться, поскольку тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон приехал с визитом и уговорил украинцев не реализовывать соглашения. Российский лидер назвал киевский режим придурками, отметив, что спецоперация могла закончиться полтора года назад.
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владимир зеленский, россия, украина
Владимир Зеленский, РОССИЯ, УКРАИНА
"Враг Украины": заявление Зеленского о России вызвало гнев в Сети
Пользователи соцсети Х раскритиковали Зеленского за его заявление о России
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ.
Владимир Зеленский заявил, что Украина сражается с "ужасным врагом, которого нельзя назвать человеком". Пользователи соцсети Х
раскритиковали его за эти слова.
"Ты самый большой враг Украины и ее граждан!", - отметил один из комментаторов.
Пользователи также обвинили его в убийстве "целого поколения украинских мужчин", напомнив, что в 2022 году Зеленский отказался от мирных переговоров.
"Страна была бы хороша как никогда, если бы ты просто сдался", - заключил другой комментатор.
Ранее в ходе встречи с главами муниципальных образований российских субъектов президент России Владимир Путин напомнил о публичном признании украинской стороны, что Киев упустил возможность договориться, поскольку тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон приехал с визитом и уговорил украинцев не реализовывать соглашения. Российский лидер назвал киевский режим придурками, отметив, что спецоперация могла закончиться полтора года назад.
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