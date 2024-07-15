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Объем ввода жилья в России за полгода вырос на 2,5%

Объем ввода жилья в России за полгода вырос на 2,5% - 15.07.2024, ПРАЙМ

Объем ввода жилья в России за полгода вырос на 2,5%

Ввод жилья в России в январе-июне 2024 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 2,5% - до 53,4 миллиона квадратных метров, свидетельствуют | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T19:12+0300

2024-07-15T19:12+0300

2024-07-15T19:12+0300

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Ввод жилья в России в январе-июне 2024 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 2,5% - до 53,4 миллиона квадратных метров, свидетельствуют оперативные данные Росстата. В том числе населением, по данным ведомства, построено 37,9 миллиона квадратных метров (71% всех введенных площадей). В сравнении с январем-июнем 2023 года прирост составил почти четверть. В июне, по данным ведомства, ввод жилья составил около 9,7 миллиона квадратных метров - почти на 9% больше, чем в июне прошлого года. Население увеличило ввод жилья на 45% - до 7 миллионов "квадратов". Среди регионов наибольшие объемы жилищного строительства в январе-июне продемонстрировали Московская область (почти 5,8 миллиона квадратных метров, однако ввод упал на 3%), Краснодарский край (3,1 миллиона квадратных метров, -11%), Татарстан (2,4 миллиона квадратных метров,+4% ), Ленинградская область (2,2 миллиона квадратных метров, +3%) и Дагестан (2,1 миллиона квадратных метров, рост в пять раз). В Москве, как указывается в материалах Росстата, сдали более 1,7 миллиона "квадратов", ввод сократился примерно на 47%, в Петербурге показатель снизился на 21% - до 1,4 миллиона "квадратов". "Сегодня в стройке в рамках закона о долевом строительстве находится почти 115 миллионов квадратных метров жилья, это более 2,33 миллиона квартир", - сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин, добавив, что за полгода жилищные условия улучшили более 1,6 миллиона семей в стране.

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жилье, недвижимость, строительство