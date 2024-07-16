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Многообещающий союз: названы главные аспекты сотрудничества России и ОАЭ
Многообещающий союз: названы главные аспекты сотрудничества России и ОАЭ - 16.07.2024, ПРАЙМ
Многообещающий союз: названы главные аспекты сотрудничества России и ОАЭ
Двусторонние отношения между Россией и ОАЭ вышли на новый уровень, говорится в материале издания Akharin Khabar. | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T14:04+0300
2024-07-16T14:04+0300
2024-07-16T14:10+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Двусторонние отношения между Россией и ОАЭ вышли на новый уровень, говорится в материале издания Akharin Khabar."В последние годы отношения двух стран вышли на новый уровень, чему также послужили глубинные экономические, политические и стратегические предпосылки", — пишет издание со ссылкой на материал портала ispionline.Отмечается, что для ОАЭ, этот поворот был обусловлен стратегией диверсификации экономики и поиска новых партнеров, включая Россию. ОАЭ инвестируют в различные отрасли российской экономики, особенно в энергетический сектор. Компания Mubadala имеет доли в проектах российских компаний, таких как "Газпром нефть", и также участвует в проекте "Арктик СПГ-2", целью которого является увеличение производства и экспорта сжиженного природного газа.Москва же видит в ОАЭ важного стратегического партнера с удобным доступом к рынкам Европы, Азии и Африки. Основной стимул для инвестиций ОАЭ в Россию - диверсификация экономических связей и разнообразие в отраслях экономики, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, оаэ
Многообещающий союз: названы главные аспекты сотрудничества России и ОАЭ
Akharin Khabar: отношения между Россией и ОАЭ вышли на новый уровень
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ.
Двусторонние отношения между Россией и ОАЭ вышли на новый уровень, говорится в материале издания Akharin Khabar
.
"В последние годы отношения двух стран вышли на новый уровень, чему также послужили глубинные экономические, политические и стратегические предпосылки", — пишет издание со ссылкой на материал портала ispionline.
Отмечается, что для ОАЭ, этот поворот был обусловлен стратегией диверсификации экономики и поиска новых партнеров, включая Россию. ОАЭ инвестируют в различные отрасли российской экономики, особенно в энергетический сектор. Компания Mubadala имеет доли в проектах российских компаний, таких как "Газпром нефть", и также участвует в проекте "Арктик СПГ-2", целью которого является увеличение производства и экспорта сжиженного природного газа.
Москва же видит в ОАЭ важного стратегического партнера с удобным доступом к рынкам Европы, Азии и Африки. Основной стимул для инвестиций ОАЭ в Россию - диверсификация экономических связей и разнообразие в отраслях экономики, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Покупка ОАЭ российских нефтепродуктов достигла исторического рекорда