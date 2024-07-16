Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиян научили, как правильно хранить шашлык - 16.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240716/shashlyk-850139020.html
Россиян научили, как правильно хранить шашлык
Россиян научили, как правильно хранить шашлык - 16.07.2024, ПРАЙМ
Россиян научили, как правильно хранить шашлык
Готовый шашлык после пикника лучше хранить в герметичном контейнере, поделился с агентством РИА Новости бренд-шеф мясных ресторанов "Ерш" Алексей Разбоев. | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T09:02+0300
2024-07-16T10:00+0300
россия
шашлык
https://cdnn.1prime.ru/img/84054/23/840542395_0:342:3032:2048_1920x0_80_0_0_24c67e734e0659755f48a0945778f9a3.jpg
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Готовый шашлык после пикника лучше хранить в герметичном контейнере, поделился с агентством РИА Новости бренд-шеф мясных ресторанов "Ерш" Алексей Разбоев."Если после пикника готовое мясо остается несъеденным, его необходимо поместить в герметичный контейнер или просто хорошо упаковать, чтобы не проникал воздух. Хранить остывший шашлык при комнатной температуре, в том числе на свежем воздухе, можно максимум три-четыре часа", — заявил эксперт.Ко всему прочему, шеф-повар советует обязательно замариновать мясо, чтобы оно не испортилось в жаркую погоду. Для маринада свинины следует использовать репчатый лук, который является хорошим антисептиком. В маринад для баранины стоит включить белое сухое вино, которое смягчит мясо и также дезинфицирует его.Если мариновать рыбу и морепродукты, то лучше использовать соевый соус. Мясо, замаринованное на ночь, пропитывается маринадом и становится более мягким. Хранить мясо лучше в стеклянной или эмалированной посуде, чтобы сохранить низкую температуру.Чтобы выбрать свежее мясо, нужно обратить внимание на его цвет, поверхность, запах и консистенцию. Лучше покупать мясо за день до приготовления на костре и без маринада хранить его как можно меньше времени, заключил Разбоев.
https://1prime.ru/20240428/shashlyk-847770796.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84054/23/840542395_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_440819c4198ae0bed1bbaf35d3f1b94a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, шашлык
РОССИЯ, шашлык
09:02 16.07.2024 (обновлено: 10:00 16.07.2024)
 
Россиян научили, как правильно хранить шашлык

Эксперт Разбоев: готовый шашлык лучше хранить вне холодильника не более 4 часов

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНачало сезона посадочных работ на дачных участках
Начало сезона посадочных работ на дачных участках - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Готовый шашлык после пикника лучше хранить в герметичном контейнере, поделился с агентством РИА Новости бренд-шеф мясных ресторанов "Ерш" Алексей Разбоев.
"Если после пикника готовое мясо остается несъеденным, его необходимо поместить в герметичный контейнер или просто хорошо упаковать, чтобы не проникал воздух. Хранить остывший шашлык при комнатной температуре, в том числе на свежем воздухе, можно максимум три-четыре часа", — заявил эксперт.
Ко всему прочему, шеф-повар советует обязательно замариновать мясо, чтобы оно не испортилось в жаркую погоду. Для маринада свинины следует использовать репчатый лук, который является хорошим антисептиком. В маринад для баранины стоит включить белое сухое вино, которое смягчит мясо и также дезинфицирует его.
Если мариновать рыбу и морепродукты, то лучше использовать соевый соус. Мясо, замаринованное на ночь, пропитывается маринадом и становится более мягким. Хранить мясо лучше в стеклянной или эмалированной посуде, чтобы сохранить низкую температуру.
Чтобы выбрать свежее мясо, нужно обратить внимание на его цвет, поверхность, запах и консистенцию. Лучше покупать мясо за день до приготовления на костре и без маринада хранить его как можно меньше времени, заключил Разбоев.
Пикник в Ленинградской области - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2024
Шашлыки “на майские” теперь грозят большим штрафом
28 апреля, 03:03
 
РОССИЯшашлык
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала