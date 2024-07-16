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Россиян научили, как правильно хранить шашлык

Россиян научили, как правильно хранить шашлык - 16.07.2024, ПРАЙМ

Россиян научили, как правильно хранить шашлык

Готовый шашлык после пикника лучше хранить в герметичном контейнере, поделился с агентством РИА Новости бренд-шеф мясных ресторанов "Ерш" Алексей Разбоев. | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T09:02+0300

2024-07-16T09:02+0300

2024-07-16T10:00+0300

россия

шашлык

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Готовый шашлык после пикника лучше хранить в герметичном контейнере, поделился с агентством РИА Новости бренд-шеф мясных ресторанов "Ерш" Алексей Разбоев."Если после пикника готовое мясо остается несъеденным, его необходимо поместить в герметичный контейнер или просто хорошо упаковать, чтобы не проникал воздух. Хранить остывший шашлык при комнатной температуре, в том числе на свежем воздухе, можно максимум три-четыре часа", — заявил эксперт.Ко всему прочему, шеф-повар советует обязательно замариновать мясо, чтобы оно не испортилось в жаркую погоду. Для маринада свинины следует использовать репчатый лук, который является хорошим антисептиком. В маринад для баранины стоит включить белое сухое вино, которое смягчит мясо и также дезинфицирует его.Если мариновать рыбу и морепродукты, то лучше использовать соевый соус. Мясо, замаринованное на ночь, пропитывается маринадом и становится более мягким. Хранить мясо лучше в стеклянной или эмалированной посуде, чтобы сохранить низкую температуру.Чтобы выбрать свежее мясо, нужно обратить внимание на его цвет, поверхность, запах и консистенцию. Лучше покупать мясо за день до приготовления на костре и без маринада хранить его как можно меньше времени, заключил Разбоев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, шашлык