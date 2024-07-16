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Сийярто обсудил с Лавровым поставки нефти и газа в Венгрию

Сийярто обсудил с Лавровым поставки нефти и газа в Венгрию - 16.07.2024, ПРАЙМ

Сийярто обсудил с Лавровым поставки нефти и газа в Венгрию

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что проводил совместно с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсуждение вопросов... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T20:59+0300

2024-07-16T20:59+0300

2024-07-16T20:59+0300

энергетика

россия

венгрия

поставки нефти

поставки газа

петер сийярто

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ООН, 16 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что проводил совместно с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсуждение вопросов поставок нефти и газа из России. "Мы обсудили вопрос безопасных поставок нефти и газа в Венгрию из России. Что касается поставок нефти, то сейчас на Украине новая правовая ситуация, из-за которой "Лукойл" сейчас не осуществляет поставки в Венгрию. Сейчас мы работаем над юридическим решением, чтобы поставки нефти могли возобновиться. Российская нефть очень важна для нашей энергобезопасности", — заявил Сийярто журналистам. От также отметил, что обсуждался вопрос поставок российского газа. "Мы очень довольны ими", — сказал глава венгерского МИД.

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венгрия

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россия, венгрия, поставки нефти, поставки газа, петер сийярто