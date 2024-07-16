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Сийярто обсудил с Лавровым поставки нефти и газа в Венгрию - 16.07.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Сийярто обсудил с Лавровым поставки нефти и газа в Венгрию
Сийярто обсудил с Лавровым поставки нефти и газа в Венгрию - 16.07.2024, ПРАЙМ
Сийярто обсудил с Лавровым поставки нефти и газа в Венгрию
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что проводил совместно с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсуждение вопросов... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T20:59+0300
2024-07-16T20:59+0300
энергетика
россия
венгрия
поставки нефти
поставки газа
петер сийярто
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ООН, 16 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что проводил совместно с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсуждение вопросов поставок нефти и газа из России. "Мы обсудили вопрос безопасных поставок нефти и газа в Венгрию из России. Что касается поставок нефти, то сейчас на Украине новая правовая ситуация, из-за которой "Лукойл" сейчас не осуществляет поставки в Венгрию. Сейчас мы работаем над юридическим решением, чтобы поставки нефти могли возобновиться. Российская нефть очень важна для нашей энергобезопасности", — заявил Сийярто журналистам. От также отметил, что обсуждался вопрос поставок российского газа. "Мы очень довольны ими", — сказал глава венгерского МИД.
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россия, венгрия, поставки нефти, поставки газа, петер сийярто
Энергетика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, поставки нефти, поставки газа, Петер Сийярто
20:59 16.07.2024
 
Сийярто обсудил с Лавровым поставки нефти и газа в Венгрию

Глава МИД Венгрии Сийярто обсудил с Лавровым поставки российской нефти и газа

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей
ПМЭФ-2024. Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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ООН, 16 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что проводил совместно с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсуждение вопросов поставок нефти и газа из России.
"Мы обсудили вопрос безопасных поставок нефти и газа в Венгрию из России. Что касается поставок нефти, то сейчас на Украине новая правовая ситуация, из-за которой "Лукойл" сейчас не осуществляет поставки в Венгрию. Сейчас мы работаем над юридическим решением, чтобы поставки нефти могли возобновиться. Российская нефть очень важна для нашей энергобезопасности", — заявил Сийярто журналистам.
От также отметил, что обсуждался вопрос поставок российского газа. "Мы очень довольны ими", — сказал глава венгерского МИД.
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ЭнергетикаРОССИЯВЕНГРИЯпоставки нефтипоставки газаПетер Сийярто
 
 
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