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Сенатор Вэнс: Трамп в случае победы проведет переговоры с Россией

Сенатор Вэнс: Трамп в случае победы проведет переговоры с Россией - 16.07.2024, ПРАЙМ

Сенатор Вэнс: Трамп в случае победы проведет переговоры с Россией

Экс-президент США Дональд Трамп в случае переизбрания проведет переговоры с Российской Федерацией по завершению украинского конфликта и предотвращению угрозы... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T05:44+0300

2024-07-16T05:44+0300

2024-07-16T05:49+0300

политика

дональд трамп

переговоры

россия

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп в случае переизбрания проведет переговоры с Российской Федерацией по завершению украинского конфликта и предотвращению угрозы начала ядерной войны. Об этом в беседе с телеканалом Fox News сообщил сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, котрого съезд Республиканской партии выдвинул кандидатом в вице-президенты на ноябрьских выборах в Соединенных Штатах.В частности, сенатор заявил: "Дональд Трамп пообещал отправиться на переговоры с Россией и украинцами, чтобы быстро завершить эту проблему и чтобы Америка смогла фокусироваться на реальной проблеме, которой является Китай"Как считает Вэнс, эти переговоры предотвратят эскалацию и угрозу ядерной войны.

https://1prime.ru/20240715/vens-850133558.html

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дональд трамп, переговоры, россия