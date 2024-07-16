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Сенатор Вэнс: Трамп в случае победы проведет переговоры с Россией - 16.07.2024, ПРАЙМ
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Сенатор Вэнс: Трамп в случае победы проведет переговоры с Россией
Сенатор Вэнс: Трамп в случае победы проведет переговоры с Россией - 16.07.2024, ПРАЙМ
Сенатор Вэнс: Трамп в случае победы проведет переговоры с Россией
Экс-президент США Дональд Трамп в случае переизбрания проведет переговоры с Российской Федерацией по завершению украинского конфликта и предотвращению угрозы... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T05:44+0300
2024-07-16T05:49+0300
политика
дональд трамп
переговоры
россия
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп в случае переизбрания проведет переговоры с Российской Федерацией по завершению украинского конфликта и предотвращению угрозы начала ядерной войны. Об этом в беседе с телеканалом Fox News сообщил сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, котрого съезд Республиканской партии выдвинул кандидатом в вице-президенты на ноябрьских выборах в Соединенных Штатах.В частности, сенатор заявил: "Дональд Трамп пообещал отправиться на переговоры с Россией и украинцами, чтобы быстро завершить эту проблему и чтобы Америка смогла фокусироваться на реальной проблеме, которой является Китай"Как считает Вэнс, эти переговоры предотвратят эскалацию и угрозу ядерной войны.
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дональд трамп, переговоры, россия
Политика, Дональд Трамп, переговоры, РОССИЯ
05:44 16.07.2024 (обновлено: 05:49 16.07.2024)
 
Сенатор Вэнс: Трамп в случае победы проведет переговоры с Россией

Сенатор Вэнс: Трамп в случае победы проведет переговоры с РФ о мире на Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп в случае переизбрания проведет переговоры с Российской Федерацией по завершению украинского конфликта и предотвращению угрозы начала ядерной войны. Об этом в беседе с телеканалом Fox News сообщил сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, котрого съезд Республиканской партии выдвинул кандидатом в вице-президенты на ноябрьских выборах в Соединенных Штатах.
В частности, сенатор заявил: "Дональд Трамп пообещал отправиться на переговоры с Россией и украинцами, чтобы быстро завершить эту проблему и чтобы Америка смогла фокусироваться на реальной проблеме, которой является Китай"
Донадьд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
Трамп назвал своего кандидата на пост вице-президента США
Вчера, 22:17
Как считает Вэнс, эти переговоры предотвратят эскалацию и угрозу ядерной войны.
 
ПолитикаДональд ТрамппереговорыРОССИЯ
 
 
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