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"Нервозность высока". Европейцев убеждают в необходимости войны с Россией

"Нервозность высока". Европейцев убеждают в необходимости войны с Россией - 16.07.2024, ПРАЙМ

"Нервозность высока". Европейцев убеждают в необходимости войны с Россией

Размещение в Германии ракет, способных поражать цели в глубине территории России, даст Соединенным Штатам возможность первыми нанести удар по геополитическому... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T09:57+0300

2024-07-16T09:57+0300

2024-07-16T09:59+0300

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МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Размещение в Германии ракет, способных поражать цели в глубине территории России, даст Соединенным Штатам возможность первыми нанести удар по геополитическому сопернику. Но есть проблема: Европа не готова к войне, и европейцев еще требуется убедить, что главный враг для них – именно Российская Федерация, а не собственные власти, утверждает в своем материале главный редактор газеты Junge Welt Арнольд Шотцель.По его мнению, современные стратеги Запада еще должны помнить возмущение, охватившее более 40 лет назад Европу в связи "перевооружением" НАТО против СССР. Но для этих стратегов, на его взгляд, не менее очевидно и то, что любой, кто создает стратегическую угрозу для России, немедленно становится мишенью.Поэтому "нервозность берлинских элит" в связи с объявленным Вашингтоном размещением в Германии американских ракет, "безусловно, высока", пишет Шотцель.При этом он напомнил, что Шольц в ответ на вопрос, ожидает ли он сопротивления населения и даже своей собственной партии развертыванию американских ракет в Германии, заявил: "Это решение готовилось в течение длительного времени и не стало сюрпризом для тех, кто занимается политикой безопасности и мира".Слова канцлера привели Шотцеля к такому выводу: "Ясно одно: нужен враг. Этого требуют перманентные кризисы государства и общества, гнев электората, оружейные компании и буря немецкой неовоинственности".А убедить население в реальном существовании врага, как считает главред Junge Welt, должны рупоры властей. Такие, как, например, Bild, FAZ, Spiegel и ARD/ZDF, ведь "тыл шатается, массы никак не готовы к войне, и над образом врага предстоит еще много работы".

https://1prime.ru/20240711/nato-850017196.html

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европа, война, россия