https://1prime.ru/20240717/afrika-850200373.html

В России зафиксировали бум привлечения работников из Африки

В России зафиксировали бум привлечения работников из Африки - 17.07.2024, ПРАЙМ

В России зафиксировали бум привлечения работников из Африки

В течение последних шести месяцев российские работодатели активизировали поиск сотрудников в Африке на фоне дефицита кадров в стране, передает РБК со ссылкой на | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T09:41+0300

2024-07-17T09:41+0300

2024-07-17T09:41+0300

экономика

россия

африка

вакансии

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. В течение последних шести месяцев российские работодатели активизировали поиск сотрудников в Африке на фоне дефицита кадров в стране, передает РБК со ссылкой на данные экспертов hh.ru.Отмечается, что наибольшее число размещенных объявлений приходится именно на Африканский континент. Так, в Кении число объявлений увеличилось в 39 раз, в Зимбабве - в 15 раз, в Замбии - в восемь раз, в Алжире - в семь раз. В первую десятку стран по росту спроса на рабочую силу также вошли Албания, Пакистан и Бельгия.Тем не менее, лидерами по количеству вакансий остаются Казахстан (143 тысячи) и Беларусь (106 тысяч), среди стран дальнего зарубежья первые места занимают Турция и Сербия.Спрос на иностранных сотрудников зависит от региона, но самыми востребованными категориями являются IT-специалисты и маркетологи. В то же время, для Африки и Средней Азии то им зачастую предлагаются низкоквалифицированные позиции рабочих и строителей, заключили в Издании.

https://1prime.ru/20240716/ekonomika-850138841.html

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россия, африка, вакансии