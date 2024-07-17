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В России зафиксировали бум привлечения работников из Африки - 17.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240717/afrika-850200373.html
В России зафиксировали бум привлечения работников из Африки
В России зафиксировали бум привлечения работников из Африки - 17.07.2024, ПРАЙМ
В России зафиксировали бум привлечения работников из Африки
В течение последних шести месяцев российские работодатели активизировали поиск сотрудников в Африке на фоне дефицита кадров в стране, передает РБК со ссылкой на | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T09:41+0300
2024-07-17T09:41+0300
экономика
россия
африка
вакансии
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. В течение последних шести месяцев российские работодатели активизировали поиск сотрудников в Африке на фоне дефицита кадров в стране, передает РБК со ссылкой на данные экспертов hh.ru.Отмечается, что наибольшее число размещенных объявлений приходится именно на Африканский континент. Так, в Кении число объявлений увеличилось в 39 раз, в Зимбабве - в 15 раз, в Замбии - в восемь раз, в Алжире - в семь раз. В первую десятку стран по росту спроса на рабочую силу также вошли Албания, Пакистан и Бельгия.Тем не менее, лидерами по количеству вакансий остаются Казахстан (143 тысячи) и Беларусь (106 тысяч), среди стран дальнего зарубежья первые места занимают Турция и Сербия.Спрос на иностранных сотрудников зависит от региона, но самыми востребованными категориями являются IT-специалисты и маркетологи. В то же время, для Африки и Средней Азии то им зачастую предлагаются низкоквалифицированные позиции рабочих и строителей, заключили в Издании.
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россия, африка, вакансии
Экономика, РОССИЯ, АФРИКА, вакансии
09:41 17.07.2024
 
В России зафиксировали бум привлечения работников из Африки

РБК: число вакансий в России для сотрудников из Африки выросло в десятки раз

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкII Cаммит и форум "Россия - Африка". Работа форума
II Cаммит и форум Россия - Африка. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. В течение последних шести месяцев российские работодатели активизировали поиск сотрудников в Африке на фоне дефицита кадров в стране, передает РБК со ссылкой на данные экспертов hh.ru.
Отмечается, что наибольшее число размещенных объявлений приходится именно на Африканский континент. Так, в Кении число объявлений увеличилось в 39 раз, в Зимбабве - в 15 раз, в Замбии - в восемь раз, в Алжире - в семь раз. В первую десятку стран по росту спроса на рабочую силу также вошли Албания, Пакистан и Бельгия.
Тем не менее, лидерами по количеству вакансий остаются Казахстан (143 тысячи) и Беларусь (106 тысяч), среди стран дальнего зарубежья первые места занимают Турция и Сербия.
Спрос на иностранных сотрудников зависит от региона, но самыми востребованными категориями являются IT-специалисты и маркетологи. В то же время, для Африки и Средней Азии то им зачастую предлагаются низкоквалифицированные позиции рабочих и строителей, заключили в Издании.
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