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Европарламент после выборов призвал ЕС конфисковать активы РФ
Европарламент после выборов призвал ЕС конфисковать активы РФ - 17.07.2024, ПРАЙМ
Европарламент после выборов призвал ЕС конфисковать активы РФ
Европейский парламент (ЕП) в среду утвердил проект резолюции о продолжении поддержки Украины с призывом изъять замороженные в странах Евросоюза активы РФ. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T14:29+0300
2024-07-17T14:29+0300
2024-07-17T14:29+0300
экономика
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европа
активы
замороженные российские активы
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БРЮССЕЛЬ, 17 июл – ПРАЙМ. Европейский парламент (ЕП) в среду утвердил проект резолюции о продолжении поддержки Украины с призывом изъять замороженные в странах Евросоюза активы РФ. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам имеют рекомендательный характер и необязательны к исполнению."Европарламент призывает ЕС ввести надежный правовой режим для конфискации российских государственных активов, замороженных в Евросоюзе", — говорится в резолюции. Однако утвержден был второй проект с враждебными милитаристскими идеями: обещанием неограниченной военной поддержки и вооружения Киева, осуждением мирной миссии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и призывом к новым санкциям против России и Белорусии.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.
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россия, европа, активы, замороженные российские активы
Экономика, РОССИЯ, ЕВРОПА, активы, замороженные российские активы
Европарламент после выборов призвал ЕС конфисковать активы РФ
Европарламент в первой после выборов резолюции призвал ЕС конфисковать активы РФ
БРЮССЕЛЬ, 17 июл – ПРАЙМ. Европейский парламент (ЕП) в среду утвердил проект резолюции о продолжении поддержки Украины с призывом изъять замороженные в странах Евросоюза активы РФ.
Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам имеют рекомендательный характер и необязательны к исполнению.
"Европарламент призывает ЕС ввести надежный правовой режим для конфискации российских государственных активов, замороженных в Евросоюзе", — говорится в резолюции.
Однако утвержден был второй проект с враждебными милитаристскими идеями: обещанием неограниченной военной поддержки и вооружения Киева, осуждением мирной миссии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и призывом к новым санкциям против России и Белорусии.
Минюст Украины просит суд заблокировать активы Усманова
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.