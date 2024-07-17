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Европарламент после выборов призвал ЕС конфисковать активы РФ - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Европарламент после выборов призвал ЕС конфисковать активы РФ
Европарламент после выборов призвал ЕС конфисковать активы РФ - 17.07.2024, ПРАЙМ
Европарламент после выборов призвал ЕС конфисковать активы РФ
Европейский парламент (ЕП) в среду утвердил проект резолюции о продолжении поддержки Украины с призывом изъять замороженные в странах Евросоюза активы РФ. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T14:29+0300
2024-07-17T14:29+0300
экономика
россия
европа
активы
замороженные российские активы
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БРЮССЕЛЬ, 17 июл – ПРАЙМ. Европейский парламент (ЕП) в среду утвердил проект резолюции о продолжении поддержки Украины с призывом изъять замороженные в странах Евросоюза активы РФ. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам имеют рекомендательный характер и необязательны к исполнению."Европарламент призывает ЕС ввести надежный правовой режим для конфискации российских государственных активов, замороженных в Евросоюзе", — говорится в резолюции. Однако утвержден был второй проект с враждебными милитаристскими идеями: обещанием неограниченной военной поддержки и вооружения Киева, осуждением мирной миссии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и призывом к новым санкциям против России и Белорусии.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.
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россия, европа, активы, замороженные российские активы
Экономика, РОССИЯ, ЕВРОПА, активы, замороженные российские активы
14:29 17.07.2024
 
Европарламент после выборов призвал ЕС конфисковать активы РФ

Европарламент в первой после выборов резолюции призвал ЕС конфисковать активы РФ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 17 июл – ПРАЙМ. Европейский парламент (ЕП) в среду утвердил проект резолюции о продолжении поддержки Украины с призывом изъять замороженные в странах Евросоюза активы РФ.
Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам имеют рекомендательный характер и необязательны к исполнению.
"Европарламент призывает ЕС ввести надежный правовой режим для конфискации российских государственных активов, замороженных в Евросоюзе", — говорится в резолюции.
Однако утвержден был второй проект с враждебными милитаристскими идеями: обещанием неограниченной военной поддержки и вооружения Киева, осуждением мирной миссии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и призывом к новым санкциям против России и Белорусии.
%Президент Международной федерации фехтования бизнесмен Алишер Усманов на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018 - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
Минюст Украины просит суд заблокировать активы Усманова
11 июля, 20:23
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.
 
ЭкономикаРОССИЯЕВРОПАактивызамороженные российские активы
 
 
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