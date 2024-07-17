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Российский рынок акций прибавляет более 1%

Российский рынок акций прибавляет более 1% - 17.07.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций прибавляет более 1%

Российский рынок акций в середине недели растет более чем на 1%, следует из данных Московской биржи. | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T12:15+0300

2024-07-17T12:15+0300

2024-07-17T12:15+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в середине недели растет более чем на 1%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 11.52 мск поднимается на 1,04% - до 2975,48 пункта. Курс юаня расчетами "завтра" растет на 1 копейку - до 12,05 рубля. Сентябрьский фьючерс марки Brent дорожает на 0,16% - до 83,86 доллара за баррель. В лидерах роста – расписки Globaltrans (+5,55%), акции "Селигдара" (+4,69%), "Полюса" (+2,86%), "Самолета" (+2,4%), "Русснефти" (+2,12%), а также "Россетей" (+2,08%) и Ашинского металлургического завода (+1,84%). В лидерах снижения – акции "Фосагро" (-2,28%), АФК "Система" (-2,12%), расписки "Эталона" (-2,08%), префы "Сургутнефтегаза" (-2,02%) и акции "Новабев" (-1,43%). "Ожидаем, что сегодня индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2940-3000 пунктов. В текущих условиях вполне допускаем продолжение роста российского рынка", - комментирует Алексей Головинов из Промсвязьбанка. По его оценке, ближайшим значимым рубежом выступает отметка 3000 пунктов. "Несмотря на улучшение настроений в ходе вчерашних торгов, без новых позитивных вводных подняться и закрепиться выше обозначенного уровня будет для индекса проблематично", - полагает эксперт. "В целом рынок акций продолжает оставаться в нисходящем тренде. Об отсутствии позитивных настроений говорят ускорившиеся распродажи ОФЗ – вчера индекс Мосбиржи гособлигаций потерял весомые для него почти 0,7%. Причем на этом рынке никаких отскоков не было, индикатор закрыл торги на внутридневных минимумах", - говорит в свою очередь Алексей Антонов из компании "Алор Брокер".

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акции, мосбиржа, рубль