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Эксперты раскрыли, как публикации по статье в NYT повлияли на акции РФ - 17.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240717/aktsii-850212930.html
Эксперты раскрыли, как публикации по статье в NYT повлияли на акции РФ
Эксперты раскрыли, как публикации по статье в NYT повлияли на акции РФ - 17.07.2024, ПРАЙМ
Эксперты раскрыли, как публикации по статье в NYT повлияли на акции РФ
Публикации по статье американской газеты New York Times (NYT) спровоцировали во вторник участников российского рынка акций на спекулятивные покупки и закрытие... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T14:52+0300
2024-07-17T14:52+0300
экономика
акции
россия
рынок
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Публикации по статье американской газеты New York Times (NYT) спровоцировали во вторник участников российского рынка акций на спекулятивные покупки и закрытие коротких позиций, что способствовало быстрому росту индекса Мосбиржи более чем на 1%, однако для полноценного разворота вверх пока условий нет, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Во вторник в NYT вышла статья, в которой утверждалось, что Киев работает над планом по прекращению боевых действий путем переговоров. При этом издание отмечало, что речь идет о второй конференции по Украине, которую Киев хочет провести в этом году, и признавало, что Россия добивается успехов на поле боя. Вместе с тем в российских соцсетях широко разошлась интерпретация, что Украина планирует завершить боевые действия и начать переговоры с Россией. "На мой взгляд, вчерашняя динамика рынка объясняется двумя факторами. Во-первых, это статья NYT. Сильный рост точно совпал с публикацией новости в Telegram-каналах. Во-вторых, сильный рост рынка, вероятно, привел к закрытию коротких позиций, что также способствовало росту индекса Мосбиржи", - отметил главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексей Головинов. "Статья была не совсем верно понята, но этого хватило для того, чтобы спровоцировать спекулятивные покупки и вызвать закрытие шортов, которое создает спрос на акции. Могло также помочь небольшое ослабление рубля - позитивный фактор для экспортеров, которые формируют большую часть индекса", - говорит руководитель отдела анализа акций ФГ "Финам" Наталия Малых. По ее мнению, для полноценного разворота российского рынка акций вверх пока нет условий - валютные курсы остаются пониженными, ставки на долговом рынке продолжают расти в преддверии заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. Произошедшее похоже на небольшой коррекционный рост, которые часто случаются во время отступления рынка, но тем не менее он может по инерции продолжиться до уровня 3030 пунктов, если покупателей ничего не спугнет, полагает Малых. "Сейчас идет выплата дивидендов на банковские счета, но некоторые инвесторы могут предпочесть разместить часть средств на депозитах или облигациях и закрепить высокую ставку по ним, тем более что до следующих дивидендных выплат еще далеко", - добавляет эксперт.
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акции, россия, рынок
Экономика, Акции, РОССИЯ, Рынок
14:52 17.07.2024
 
Эксперты раскрыли, как публикации по статье в NYT повлияли на акции РФ

Эксперты: публикации по статье в NYT спровоцировали спекулятивный рост акций РФ

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Публикации по статье американской газеты New York Times (NYT) спровоцировали во вторник участников российского рынка акций на спекулятивные покупки и закрытие коротких позиций, что способствовало быстрому росту индекса Мосбиржи более чем на 1%, однако для полноценного разворота вверх пока условий нет, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Во вторник в NYT вышла статья, в которой утверждалось, что Киев работает над планом по прекращению боевых действий путем переговоров. При этом издание отмечало, что речь идет о второй конференции по Украине, которую Киев хочет провести в этом году, и признавало, что Россия добивается успехов на поле боя. Вместе с тем в российских соцсетях широко разошлась интерпретация, что Украина планирует завершить боевые действия и начать переговоры с Россией.
"На мой взгляд, вчерашняя динамика рынка объясняется двумя факторами. Во-первых, это статья NYT. Сильный рост точно совпал с публикацией новости в Telegram-каналах. Во-вторых, сильный рост рынка, вероятно, привел к закрытию коротких позиций, что также способствовало росту индекса Мосбиржи", - отметил главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексей Головинов.
"Статья была не совсем верно понята, но этого хватило для того, чтобы спровоцировать спекулятивные покупки и вызвать закрытие шортов, которое создает спрос на акции. Могло также помочь небольшое ослабление рубля - позитивный фактор для экспортеров, которые формируют большую часть индекса", - говорит руководитель отдела анализа акций ФГ "Финам" Наталия Малых.
Московская биржа
Российский рынок акций прибавляет более 1%
12:15
По ее мнению, для полноценного разворота российского рынка акций вверх пока нет условий - валютные курсы остаются пониженными, ставки на долговом рынке продолжают расти в преддверии заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. Произошедшее похоже на небольшой коррекционный рост, которые часто случаются во время отступления рынка, но тем не менее он может по инерции продолжиться до уровня 3030 пунктов, если покупателей ничего не спугнет, полагает Малых.
"Сейчас идет выплата дивидендов на банковские счета, но некоторые инвесторы могут предпочесть разместить часть средств на депозитах или облигациях и закрепить высокую ставку по ним, тем более что до следующих дивидендных выплат еще далеко", - добавляет эксперт.
 
ЭкономикаАкцииРОССИЯРынок
 
 
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