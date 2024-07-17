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Происходит очень странное - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Происходит очень странное
Происходит очень странное - 17.07.2024, ПРАЙМ
Происходит очень странное
Во вторник, 16 июля, торги российским рублем завершились преимущественным снижением. Пара доллар/рубль укрепилась на 0,56%, до 88,49, евро/рубль - на 62%, до... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T08:51+0300
2024-07-17T08:51+0300
мнения аналитиков
курсы валют
индекс мосбиржи
нефть
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Во вторник, 16 июля, торги российским рублем завершились преимущественным снижением. Пара доллар/рубль укрепилась на 0,56%, до 88,49, евро/рубль - на 62%, до 96,47 руб., юань/рубль - сократилась на 0,39%, до 12,0390 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 17 июля на отметке в 88,2824 руб. за 1 доллар, евро - на 96,2637 руб. за 1 евро.Инвесторы продолжали учитывать в котировках информацию о сокращении нормы зачисления валютной выручки на счета для компаний-экспортеров. В начале недели стало известно о сокращении показателя до 40% с 60% ранее. За месяц это уже второе смягчение условий. Кроме того, локальное значение имеет решение ЦБ РФ приостановить публикацию данных об объемах торгов валютой на внебиржевом рынке. Это связано с санкционными угрозами.К утру среды нефть Brent упала до $83,62 за баррель. Негативом оказался поток китайской статистики, которая в целом вышла минорной. На таком фоне отчет API по запасам нефти в США за неделю оказался в тени внимания. Данные отразили снижение запасов сырья на 4,4 млн баррелей после сокращения на 1,9 млн баррелей неделей ранее. Это уже третья неделя сужения показателя подряд.Сегодня доллар США останется в пределах значений 87,50-89,00 рублей. Тенденция складывается в пользу планового следования в сторону верхней границы обозначенного диапазона. Евровалюта проторгуется в границах 96,30-97,40 рублей. Российский рынок акций всю прошлую сессию держался в минусе, но буквально перед закрытием реабилитировался. Индекс Мосбиржи вырос на 1,08%, до 2944,86 п., индекс РТС - на 0,53%, до 1050,83 п. Для индекса МосБиржи вероятным коридором торгов на среду станет область 2910-2970 п., для валютного - 1035-1070 п.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
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40
мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи, нефть
Мнения аналитиков, Курсы валют, индекс Мосбиржи, Нефть
08:51 17.07.2024
 

Происходит очень странное

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Во вторник, 16 июля, торги российским рублем завершились преимущественным снижением. Пара доллар/рубль укрепилась на 0,56%, до 88,49, евро/рубль - на 62%, до 96,47 руб., юань/рубль - сократилась на 0,39%, до 12,0390 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 17 июля на отметке в 88,2824 руб. за 1 доллар, евро - на 96,2637 руб. за 1 евро.

Инвесторы продолжали учитывать в котировках информацию о сокращении нормы зачисления валютной выручки на счета для компаний-экспортеров. В начале недели стало известно о сокращении показателя до 40% с 60% ранее. За месяц это уже второе смягчение условий. Кроме того, локальное значение имеет решение ЦБ РФ приостановить публикацию данных об объемах торгов валютой на внебиржевом рынке. Это связано с санкционными угрозами.

К утру среды нефть Brent упала до $83,62 за баррель. Негативом оказался поток китайской статистики, которая в целом вышла минорной. На таком фоне отчет API по запасам нефти в США за неделю оказался в тени внимания. Данные отразили снижение запасов сырья на 4,4 млн баррелей после сокращения на 1,9 млн баррелей неделей ранее. Это уже третья неделя сужения показателя подряд.

Сегодня доллар США останется в пределах значений 87,50-89,00 рублей. Тенденция складывается в пользу планового следования в сторону верхней границы обозначенного диапазона. Евровалюта проторгуется в границах 96,30-97,40 рублей.

Российский рынок акций всю прошлую сессию держался в минусе, но буквально перед закрытием реабилитировался. Индекс Мосбиржи вырос на 1,08%, до 2944,86 п., индекс РТС - на 0,53%, до 1050,83 п. Для индекса МосБиржи вероятным коридором торгов на среду станет область 2910-2970 п., для валютного - 1035-1070 п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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