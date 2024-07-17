Происходит очень странное

МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Во вторник, 16 июля, торги российским рублем завершились преимущественным снижением. Пара доллар/рубль укрепилась на 0,56%, до 88,49, евро/рубль - на 62%, до 96,47 руб., юань/рубль - сократилась на 0,39%, до 12,0390 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 17 июля на отметке в 88,2824 руб. за 1 доллар, евро - на 96,2637 руб. за 1 евро.Инвесторы продолжали учитывать в котировках информацию о сокращении нормы зачисления валютной выручки на счета для компаний-экспортеров. В начале недели стало известно о сокращении показателя до 40% с 60% ранее. За месяц это уже второе смягчение условий. Кроме того, локальное значение имеет решение ЦБ РФ приостановить публикацию данных об объемах торгов валютой на внебиржевом рынке. Это связано с санкционными угрозами.К утру среды нефть Brent упала до $83,62 за баррель. Негативом оказался поток китайской статистики, которая в целом вышла минорной. На таком фоне отчет API по запасам нефти в США за неделю оказался в тени внимания. Данные отразили снижение запасов сырья на 4,4 млн баррелей после сокращения на 1,9 млн баррелей неделей ранее. Это уже третья неделя сужения показателя подряд.Сегодня доллар США останется в пределах значений 87,50-89,00 рублей. Тенденция складывается в пользу планового следования в сторону верхней границы обозначенного диапазона. Евровалюта проторгуется в границах 96,30-97,40 рублей. Российский рынок акций всю прошлую сессию держался в минусе, но буквально перед закрытием реабилитировался. Индекс Мосбиржи вырос на 1,08%, до 2944,86 п., индекс РТС - на 0,53%, до 1050,83 п. Для индекса МосБиржи вероятным коридором торгов на среду станет область 2910-2970 п., для валютного - 1035-1070 п.
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Во вторник, 16 июля, торги российским рублем завершились преимущественным снижением. Пара доллар/рубль укрепилась на 0,56%, до 88,49, евро/рубль - на 62%, до 96,47 руб., юань/рубль - сократилась на 0,39%, до 12,0390 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 17 июля на отметке в 88,2824 руб. за 1 доллар, евро - на 96,2637 руб. за 1 евро.
Инвесторы продолжали учитывать в котировках информацию о сокращении нормы зачисления валютной выручки на счета для компаний-экспортеров. В начале недели стало известно о сокращении показателя до 40% с 60% ранее. За месяц это уже второе смягчение условий. Кроме того, локальное значение имеет решение ЦБ РФ приостановить публикацию данных об объемах торгов валютой на внебиржевом рынке. Это связано с санкционными угрозами.
К утру среды нефть Brent упала до $83,62 за баррель. Негативом оказался поток китайской статистики, которая в целом вышла минорной. На таком фоне отчет API по запасам нефти в США за неделю оказался в тени внимания. Данные отразили снижение запасов сырья на 4,4 млн баррелей после сокращения на 1,9 млн баррелей неделей ранее. Это уже третья неделя сужения показателя подряд.
Сегодня доллар США останется в пределах значений 87,50-89,00 рублей. Тенденция складывается в пользу планового следования в сторону верхней границы обозначенного диапазона. Евровалюта проторгуется в границах 96,30-97,40 рублей.
Российский рынок акций всю прошлую сессию держался в минусе, но буквально перед закрытием реабилитировался. Индекс Мосбиржи вырос на 1,08%, до 2944,86 п., индекс РТС - на 0,53%, до 1050,83 п. Для индекса МосБиржи вероятным коридором торгов на среду станет область 2910-2970 п., для валютного - 1035-1070 п.
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