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Автомобили с пробегом в автокредитовании вытесняют новые - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Автомобили с пробегом в автокредитовании вытесняют новые
Автомобили с пробегом в автокредитовании вытесняют новые - 17.07.2024, ПРАЙМ
Автомобили с пробегом в автокредитовании вытесняют новые
В июне доля новых автомобилей в автокредитах снизилась до 74%, а количество выданных кредитов — до 75%, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T15:22+0300
2024-07-17T15:22+0300
экономика
цены на легковые автомобили
льготное автокредитование
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. В июне доля новых автомобилей в автокредитах снизилась до 74%, а количество выданных кредитов — до 75%, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. В мае доля новых автомобилей, купленных в кредит, составила 76%. При этом общее количество выданных кредитов было на два процента больше по сравнению с предыдущим периодом.Средний размер кредита составил чуть больше полутора миллионов рублей. Всего было выдано 106,5 тысячи автокредитов на общую сумму 168,4 миллиарда рублей.Кредиты на подержанные автомобили выдавались на более длительный срок — 76 месяцев. Процентные ставки по таким кредитам были выше — от 20 до 24,2% годовых. Кредиты на новые автомобили предоставлялись на 69 месяцев, а процентные ставки были ниже — 18,25% годовых.Участники рынка предполагают, что из-за неопределенности в вопросе господдержки доля кредитов на покупку новых автомобилей может снизиться до 30-33%. При одинаковых условиях кредитования покупка подержанного автомобиля может быть более выгодной для клиента, в том числе за счёт возможности увеличить срок кредита. Для банков это также удобный способ соблюдать строгие требования регуляторов.
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цены на легковые автомобили, льготное автокредитование
Экономика, цены на легковые автомобили, льготное автокредитование
15:22 17.07.2024
 
Автомобили с пробегом в автокредитовании вытесняют новые

"Коммерсантъ": доля новых автомобилей в автокредитах продолжает сокращаться

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. В июне доля новых автомобилей в автокредитах снизилась до 74%, а количество выданных кредитов — до 75%, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
В мае доля новых автомобилей, купленных в кредит, составила 76%. При этом общее количество выданных кредитов было на два процента больше по сравнению с предыдущим периодом.
Средний размер кредита составил чуть больше полутора миллионов рублей. Всего было выдано 106,5 тысячи автокредитов на общую сумму 168,4 миллиарда рублей.
Кредиты на подержанные автомобили выдавались на более длительный срок — 76 месяцев. Процентные ставки по таким кредитам были выше — от 20 до 24,2% годовых. Кредиты на новые автомобили предоставлялись на 69 месяцев, а процентные ставки были ниже — 18,25% годовых.
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Участники рынка предполагают, что из-за неопределенности в вопросе господдержки доля кредитов на покупку новых автомобилей может снизиться до 30-33%.
При одинаковых условиях кредитования покупка подержанного автомобиля может быть более выгодной для клиента, в том числе за счёт возможности увеличить срок кредита. Для банков это также удобный способ соблюдать строгие требования регуляторов.
 
Экономикацены на легковые автомобилильготное автокредитование
 
 
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