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Автомобили с пробегом в автокредитовании вытесняют новые

Автомобили с пробегом в автокредитовании вытесняют новые - 17.07.2024, ПРАЙМ

Автомобили с пробегом в автокредитовании вытесняют новые

В июне доля новых автомобилей в автокредитах снизилась до 74%, а количество выданных кредитов — до 75%, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T15:22+0300

2024-07-17T15:22+0300

2024-07-17T15:22+0300

экономика

цены на легковые автомобили

льготное автокредитование

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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. В июне доля новых автомобилей в автокредитах снизилась до 74%, а количество выданных кредитов — до 75%, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. В мае доля новых автомобилей, купленных в кредит, составила 76%. При этом общее количество выданных кредитов было на два процента больше по сравнению с предыдущим периодом.Средний размер кредита составил чуть больше полутора миллионов рублей. Всего было выдано 106,5 тысячи автокредитов на общую сумму 168,4 миллиарда рублей.Кредиты на подержанные автомобили выдавались на более длительный срок — 76 месяцев. Процентные ставки по таким кредитам были выше — от 20 до 24,2% годовых. Кредиты на новые автомобили предоставлялись на 69 месяцев, а процентные ставки были ниже — 18,25% годовых.Участники рынка предполагают, что из-за неопределенности в вопросе господдержки доля кредитов на покупку новых автомобилей может снизиться до 30-33%. При одинаковых условиях кредитования покупка подержанного автомобиля может быть более выгодной для клиента, в том числе за счёт возможности увеличить срок кредита. Для банков это также удобный способ соблюдать строгие требования регуляторов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

цены на легковые автомобили, льготное автокредитование