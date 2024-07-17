https://1prime.ru/20240717/benzin-850218253.html
Цены на бензин Аи-92 в РФ достигли максимума с октября 2023 года
Цены на бензин Аи-92 в РФ достигли максимума с октября 2023 года - 17.07.2024, ПРАЙМ
Цены на бензин Аи-92 в РФ достигли максимума с октября 2023 года
Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов среды превысила 57 тысяч рублей за тонну, что... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T17:09+0300
2024-07-17T17:09+0300
2024-07-17T17:09+0300
энергетика
бензин
цены на бензин
дизельное топливо
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов среды превысила 57 тысяч рублей за тонну, что является максимальным уровнем с октября 2023 года. Бензин Аи-95 и дизтопливо также снова подорожали, свидетельствуют данные торгов. Так, цена на бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за среду выросла на 1,31% - до 57 096 рублей за тонну, максимума с 6 октября. Марка Аи-95 подорожала на 1%, до 73 138 рублей за тонну. В последний раз она стоила более 73 тысяч рублей за тонну 18 сентября прошлого года - до того, как правительство ввело запрет на экспорт топлива. Цены на бензин растут практически беспрерывно с начала лета. Стоимость Аи-92 с первого торгового дня июня по 17 июля выросла на 20,4%, на Аи-95 - на 34,8%. Стоимость летнего дизельного топлива по итогам торговой сессии также выросла - на 1,01%, до 60 441 рубля за тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) увеличилась на 8,28%, до 32 496 рублей за тонну. Мазут также подорожал - на 1,99%, до 31 672 рублей. Тонна авиакеросина же подешевела - на 4,46%, до 78 643 рублей. На прошлой неделе Минэнерго сообщило РИА Новости, что плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) ведутся согласно графику и не влияют на выполнение показателей по выпуску и поставкам топлива на внутренний рынок страны, сформированных запасов достаточно для стабильного и бесперебойного обеспечения внутреннего рынка. Правительство РФ 28 июня продлило разрешение на экспорт бензина до августа. Ранее, 1 марта, кабмин на полгода вводил запрет на вывоз бензина за рубеж кроме стран ЕАЭС. Однако в конце мая эта мера была приостановлена. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил в понедельник, что кабмин возобновит запрет на экспорт, если ситуация на рынке будет напряженная - решение на август будет принято в конце июля. При этом в среду издание РБК сообщило, что Минэнерго предлагает продлить ограничения на осень.
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бензин, цены на бензин, дизельное топливо
Энергетика, Бензин, цены на бензин, дизельное топливо
Цены на бензин Аи-92 в РФ достигли максимума с октября 2023 года
Цена бензина Аи-92 превысила максимальные с октября 2023 года 57 тыс. рублей за тонну
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов среды превысила 57 тысяч рублей за тонну, что является максимальным уровнем с октября 2023 года. Бензин Аи-95 и дизтопливо также снова подорожали, свидетельствуют данные торгов.
Так, цена на бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за среду выросла на 1,31% - до 57 096 рублей за тонну, максимума с 6 октября. Марка Аи-95 подорожала на 1%, до 73 138 рублей за тонну. В последний раз она стоила более 73 тысяч рублей за тонну 18 сентября прошлого года - до того, как правительство ввело запрет на экспорт топлива. Цены на бензин растут практически беспрерывно с начала лета. Стоимость Аи-92 с первого торгового дня июня по 17 июля выросла на 20,4%, на Аи-95 - на 34,8%.
Стоимость летнего дизельного топлива по итогам торговой сессии также выросла - на 1,01%, до 60 441 рубля за тонну.
Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) увеличилась на 8,28%, до 32 496 рублей за тонну. Мазут также подорожал - на 1,99%, до 31 672 рублей. Тонна авиакеросина же подешевела - на 4,46%, до 78 643 рублей.
Ремонты на НПЗ не повлияют на выпуск топлива, заявили в Минэнерго
На прошлой неделе Минэнерго сообщило РИА Новости, что плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) ведутся согласно графику и не влияют на выполнение показателей по выпуску и поставкам топлива на внутренний рынок страны, сформированных запасов достаточно для стабильного и бесперебойного обеспечения внутреннего рынка.
Правительство РФ 28 июня продлило разрешение на экспорт бензина до августа. Ранее, 1 марта, кабмин на полгода вводил запрет на вывоз бензина за рубеж кроме стран ЕАЭС. Однако в конце мая эта мера была приостановлена. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил в понедельник, что кабмин возобновит запрет на экспорт, если ситуация на рынке будет напряженная - решение на август будет принято в конце июля. При этом в среду издание РБК сообщило, что Минэнерго предлагает продлить ограничения на осень.