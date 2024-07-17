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В России впервые реализовали технологию управления БПЛА через спутник

В России впервые реализовали технологию управления БПЛА через спутник - 17.07.2024, ПРАЙМ

В России впервые реализовали технологию управления БПЛА через спутник

Компания "Спутниковая система "Гонец" совместно с "Геосканом" впервые в России провели эксперимент и наладили управление беспилотником через космический... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T10:03+0300

2024-07-17T10:03+0300

2024-07-17T10:28+0300

космос

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июл – ПРАЙМ. Компания "Спутниковая система "Гонец" совместно с "Геосканом" впервые в России провели эксперимент и наладили управление беспилотником через космический спутник, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гонца" (входит в "Роскосмос")."В России впервые реализовали технологию управления беспилотником через спутник. В рамках совместного эксперимента АО "Спутниковая система "Гонец" и компании "Геоскан", который проводился на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг-2024" в Сахалинской области, были успешно переданы данные о местоположении, телеметрические данные беспилотника в ЦОД (центр обработки данных - ред.) спутниковой системы "Гонец", а также отправлена команда через спутник о принудительном возвращении БВС (беспилотного воздушного судна - ред.) на место запуска", - сказали в компании.В дальнейшем она может быть востребована для отслеживания местоположения дронов там, где отсутствуют другие каналы связи.Тестирование проходило с помощью беспилотника "Геоскан 201", который оснастили экспериментальным бортовым модемом "Гонец" и антенной в специальном облегченном форм-факторе. Наземные тесты и полёты на аэродроме "Пушистый" проходили с 13 по 16 июля. За это время разработчики оценивали возможность установки связи, передачи данных телеметрии с дрона на космический аппарат "Гонец-М" и отправки команд с наземной станции управления на беспилотник через спутник.Всего было выполнено шесть полетов. Беспилотник передал 218 информационных сообщений на FTP-сервер системы "Гонец". Кроме того, за это время переданы три сообщения с командами управления в полете по обратной связи.По словам гендиректора "Гонца" Павла Черенкова, которые приводит пресс-служба, отечественные системы спутниковой связи с повсеместным покрытием открывают широкие горизонты развития беспилотных систем."Но сегодняшнее событие знаменует гораздо большее – новую эру развития беспилотных решений в целом, когда спутниковые технологии приходят в эту индустрию и позволяют совершенно по-иному раскрыть ее потенциал: это и загоризонтное управление всеми видами беспилотников, и новый уровень контроля за ними, и возможности получения требуемой информации из зон полета", - сказал Черенков.

https://1prime.ru/20240709/sputnik-849957209.html

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космос, спутник, россия