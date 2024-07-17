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США и машина по созданию инфляции: доллар стал опасен для других стран - 17.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240717/dollar-850217341.html
США и машина по созданию инфляции: доллар стал опасен для других стран
США и машина по созданию инфляции: доллар стал опасен для других стран - 17.07.2024, ПРАЙМ
США и машина по созданию инфляции: доллар стал опасен для других стран
Международный валютный фонд в своем отчете об экономических перспективах назвал доллар США потенциально опасным для остального мира из-за высоких ставок в... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T16:49+0300
2024-07-17T17:02+0300
экономика
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доллар
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Международный валютный фонд в своем отчете об экономических перспективах назвал доллар США потенциально опасным для остального мира из-за высоких ставок в Штатах, усиление американской валюты подтолкнет инфляцию. Об этом пишет испанское издание El Economista.Как отмечается в материалах, если США не снизят ставки, то доллар укрепится, что вынудит центробанки других государств также повышать ставки и приведет к дальнейшей инфляции.Издание напоминает, что значительная часть товаров на мировом рынке продается в американской валюте. Это - один из источников высокого спроса на доллар, который помогает поддерживать его статус как главной мировой резервной валюты. Еще одним "источником силы" американской валюты является то, что экспортеры, валюты чьих стран обесцениваются, обычно увеличивают объемы.El Economista пишет, что ЕЦБ в будущем не сможет снижать ставку, если США не сделают то же самое."Евро приблизится к риску обесценивания как только вернется к созданию инфлционного давления и снижения потребления, что создаст угрозу воплощения стагфляции в жизнь", - говорится в публикации.
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сша, доллар, мир
Экономика, США, доллар, МИР
16:49 17.07.2024 (обновлено: 17:02 17.07.2024)
 
США и машина по созданию инфляции: доллар стал опасен для других стран

El Economista: высокие ставки в США сделали доллар опасным для других стран

© Фото : Unsplash/Gabriel MeinertДоллары, огонь
Доллары, огонь - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© Фото : Unsplash/Gabriel Meinert
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Международный валютный фонд в своем отчете об экономических перспективах назвал доллар США потенциально опасным для остального мира из-за высоких ставок в Штатах, усиление американской валюты подтолкнет инфляцию. Об этом пишет испанское издание El Economista.
Как отмечается в материалах, если США не снизят ставки, то доллар укрепится, что вынудит центробанки других государств также повышать ставки и приведет к дальнейшей инфляции.
Издание напоминает, что значительная часть товаров на мировом рынке продается в американской валюте. Это - один из источников высокого спроса на доллар, который помогает поддерживать его статус как главной мировой резервной валюты. Еще одним "источником силы" американской валюты является то, что экспортеры, валюты чьих стран обесцениваются, обычно увеличивают объемы.
El Economista пишет, что ЕЦБ в будущем не сможет снижать ставку, если США не сделают то же самое.
"Евро приблизится к риску обесценивания как только вернется к созданию инфлционного давления и снижения потребления, что создаст угрозу воплощения стагфляции в жизнь", - говорится в публикации.
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ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 17 июля
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