https://1prime.ru/20240717/dollar-850217341.html

США и машина по созданию инфляции: доллар стал опасен для других стран

США и машина по созданию инфляции: доллар стал опасен для других стран - 17.07.2024, ПРАЙМ

США и машина по созданию инфляции: доллар стал опасен для других стран

Международный валютный фонд в своем отчете об экономических перспективах назвал доллар США потенциально опасным для остального мира из-за высоких ставок в... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T16:49+0300

2024-07-17T16:49+0300

2024-07-17T17:02+0300

экономика

сша

доллар

мир

https://cdnn.1prime.ru/img/84229/49/842294913_0:14:2401:1364_1920x0_80_0_0_b0057e0ff17b201e180341cba7ebea00.jpg

МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Международный валютный фонд в своем отчете об экономических перспективах назвал доллар США потенциально опасным для остального мира из-за высоких ставок в Штатах, усиление американской валюты подтолкнет инфляцию. Об этом пишет испанское издание El Economista.Как отмечается в материалах, если США не снизят ставки, то доллар укрепится, что вынудит центробанки других государств также повышать ставки и приведет к дальнейшей инфляции.Издание напоминает, что значительная часть товаров на мировом рынке продается в американской валюте. Это - один из источников высокого спроса на доллар, который помогает поддерживать его статус как главной мировой резервной валюты. Еще одним "источником силы" американской валюты является то, что экспортеры, валюты чьих стран обесцениваются, обычно увеличивают объемы.El Economista пишет, что ЕЦБ в будущем не сможет снижать ставку, если США не сделают то же самое."Евро приблизится к риску обесценивания как только вернется к созданию инфлционного давления и снижения потребления, что создаст угрозу воплощения стагфляции в жизнь", - говорится в публикации.

https://1prime.ru/20240716/kurs-850184953.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, доллар, мир