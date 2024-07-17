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Цены на золото выросли до рекордных значений - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Цены на золото выросли до рекордных значений
Цены на золото выросли до рекордных значений - 17.07.2024, ПРАЙМ
Цены на золото выросли до рекордных значений
Цены на золото в среду достигли исторического пика, получив поддержку от растущих надежд на снижение ключевой процентной ставки ФРС в сентябре. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T12:02+0300
2024-07-17T12:02+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Цены на золото в среду достигли исторического пика, получив поддержку от растущих надежд на снижение ключевой процентной ставки ФРС в сентябре.Спот-цены на золото по состоянию на 04.56 по Гринвичу стабилизировались на уровне 2468,55 доллара за унцию после достижения пика на уровне 2482,29 доллара. Фьючерсы на золото на COMEX выросли на 0,3%, до 2474,50 доллара."Золото достигло нового рубежа, поскольку инвесторы готовятся к снижению процентных ставок. Ближайшей целью будет диапазон 2500 долларов, хотя при сохранении текущей динамики может идти речь о дальнейшем росте цен до конца года", – отметил Тим Уотерер, главный рыночный аналитик KCM Trade."В частности, если мы начнем наблюдать более благоприятные значения CPI в США, это может привести к более мягкой позиции ФРС по ставкам, чем уже учтено в ценах", – добавил он.Рынки ожидают снижения ключевой процентной ставки ФРС в сентябре как минимум на 25 базисных пунктов. При снижении процентных ставок привлекательность золота обычно растет.Председатель ФРС Джером Пауэлл в понедельник заявил о том, что последние данные по инфляции "внушают некоторую уверенность" в том, что темпы повышений цен планомерно возвращаются к установленной центральным банком цели. Его слова позволяют предположить, что переход к снижению ставок может произойти в скором времени.Управляющая ФРС Адриана Куглер во вторник также с осторожным оптимизмом сказала, что инфляция возвращается к 2%-ной цели ФРС."Если цены (на золото) откатятся, то уровень 2450 долларов, вблизи предыдущего рекордного максимума, будет выглядеть привлекательным для того, чтобы инвесторы с бычьим настроем заняли позиции перед следующим рывком вверх", – отметил старший аналитик City Index Мэтт Симпсон.Китай, мировой лидер по потреблению, все еще заинтересован в покупке золота для государственных нужд, несмотря на паузу в мае и июне, поскольку доля золота в его резервах все еще невысока, а геополитическая напряженность сохраняется. Об этом рассказал информированный источник, говорят отраслевые эксперты и свидетельствуют данные.Спот-цены на серебро снизились на 1,1% до 31,04 доллара за унцию, платина стабилизировалась на уровне 999,91 доллара, а палладий вырос на 0,8% до 967,06 доллара.
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рынки, рынок драгметаллов
Рынки, рынок драгметаллов
12:02 17.07.2024
 

Цены на золото выросли до рекордных значений

© Unsplash/Scottsdale MintЗолото, слитки
Золото, слитки
© Unsplash/Scottsdale Mint
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Цены на золото в среду достигли исторического пика, получив поддержку от растущих надежд на снижение ключевой процентной ставки ФРС в сентябре.
Спот-цены на золото по состоянию на 04.56 по Гринвичу стабилизировались на уровне 2468,55 доллара за унцию после достижения пика на уровне 2482,29 доллара. Фьючерсы на золото на COMEX выросли на 0,3%, до 2474,50 доллара.
"Золото достигло нового рубежа, поскольку инвесторы готовятся к снижению процентных ставок. Ближайшей целью будет диапазон 2500 долларов, хотя при сохранении текущей динамики может идти речь о дальнейшем росте цен до конца года", – отметил Тим Уотерер, главный рыночный аналитик KCM Trade.
"В частности, если мы начнем наблюдать более благоприятные значения CPI в США, это может привести к более мягкой позиции ФРС по ставкам, чем уже учтено в ценах", – добавил он.
Рынки ожидают снижения ключевой процентной ставки ФРС в сентябре как минимум на 25 базисных пунктов. При снижении процентных ставок привлекательность золота обычно растет.
Председатель ФРС Джером Пауэлл в понедельник заявил о том, что последние данные по инфляции "внушают некоторую уверенность" в том, что темпы повышений цен планомерно возвращаются к установленной центральным банком цели. Его слова позволяют предположить, что переход к снижению ставок может произойти в скором времени.
Управляющая ФРС Адриана Куглер во вторник также с осторожным оптимизмом сказала, что инфляция возвращается к 2%-ной цели ФРС.
"Если цены (на золото) откатятся, то уровень 2450 долларов, вблизи предыдущего рекордного максимума, будет выглядеть привлекательным для того, чтобы инвесторы с бычьим настроем заняли позиции перед следующим рывком вверх", – отметил старший аналитик City Index Мэтт Симпсон.
Китай, мировой лидер по потреблению, все еще заинтересован в покупке золота для государственных нужд, несмотря на паузу в мае и июне, поскольку доля золота в его резервах все еще невысока, а геополитическая напряженность сохраняется. Об этом рассказал информированный источник, говорят отраслевые эксперты и свидетельствуют данные.
Спот-цены на серебро снизились на 1,1% до 31,04 доллара за унцию, платина стабилизировалась на уровне 999,91 доллара, а палладий вырос на 0,8% до 967,06 доллара.
 
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