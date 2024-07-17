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Золото продолжает дорожать в надежде на снижение ставок ФРС и доллара
Золото продолжает дорожать в надежде на снижение ставок ФРС и доллара - 17.07.2024, ПРАЙМ
Золото продолжает дорожать в надежде на снижение ставок ФРС и доллара
Цены на золото выросли до нового исторического максимума в среду, поскольку растущий оптимизм в отношении снижения процентных ставок Федеральной резервной... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T19:31+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Цены на золото выросли до нового исторического максимума в среду, поскольку растущий оптимизм в отношении снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США в сентябре и ослабление доллара способствовали росту спроса.Золото на рынке спот к 14.02 по Гринвичу подорожало на 0,5% до 2480,75 доллара за унцию, после достижения исторического максимума 2482,29 доллара ранее в ходе сессии. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,7% до 2485,30 доллара."Ожидания касательно того, что мы приближаемся к снижению процентной ставки ФРС, свидетельством чего является медленное понижение доходности гособлигаций, наряду с ослаблением доллара выступают в качестве основных факторов поддержки такого движения цен на золото", - сказал Дэвид Мегер, директор по альтернативным инвестициям и торговле в High Ridge Futures.После более высоких, чем ожидалось, показателей инфляции в начале года, все больше руководителей ФРС заявили, что они еще больше укрепились во мнении насчет того, что темпы роста цен более стабильно возвращаются к целевым.Управляющий ФРС Кристофер Уоллер заявил, что время для снижения процентной ставки центрального банка США "приближается", но неопределенность в отношении развития экономики вносит неясность насчет сроков снижения стоимости краткосрочных заимствований.Данные показали, что объем производства на американских заводах в июне вырос больше, чем ожидалось, что способствовало значительному восстановлению производства во 2-м квартале.Согласно данным CME FedWatch, вероятность снижения ставки в США в сентябре оценивается в 98%.Индекс доллара сегодня опустился на 0,5% до почти четырехмесячного минимума.Серебро подешевело на 1,2% до 31,01 доллара за унцию. Платина подорожала на 1,3% до 1013,07 доллара, а палладий остался на уровне 959,25 доллара.
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ПРАЙМ
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рынки, рынок драгметаллов
Рынки, рынок драгметаллов
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Цены на золото выросли до нового исторического максимума в среду, поскольку растущий оптимизм в отношении снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США в сентябре и ослабление доллара способствовали росту спроса.
Золото на рынке спот к 14.02 по Гринвичу подорожало на 0,5% до 2480,75 доллара за унцию, после достижения исторического максимума 2482,29 доллара ранее в ходе сессии. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,7% до 2485,30 доллара.
"Ожидания касательно того, что мы приближаемся к снижению процентной ставки ФРС, свидетельством чего является медленное понижение доходности гособлигаций, наряду с ослаблением доллара выступают в качестве основных факторов поддержки такого движения цен на золото", - сказал Дэвид Мегер, директор по альтернативным инвестициям и торговле в High Ridge Futures.
После более высоких, чем ожидалось, показателей инфляции в начале года, все больше руководителей ФРС заявили, что они еще больше укрепились во мнении насчет того, что темпы роста цен более стабильно возвращаются к целевым.
Управляющий ФРС Кристофер Уоллер заявил, что время для снижения процентной ставки центрального банка США "приближается", но неопределенность в отношении развития экономики вносит неясность насчет сроков снижения стоимости краткосрочных заимствований.
Данные показали, что объем производства на американских заводах в июне вырос больше, чем ожидалось, что способствовало значительному восстановлению производства во 2-м квартале.
Согласно данным CME FedWatch, вероятность снижения ставки в США в сентябре оценивается в 98%.
Индекс доллара сегодня опустился на 0,5% до почти четырехмесячного минимума.
Серебро подешевело на 1,2% до 31,01 доллара за унцию. Платина подорожала на 1,3% до 1013,07 доллара, а палладий остался на уровне 959,25 доллара.