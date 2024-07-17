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В Кремле ответили на прогноз Дуды о войне между Россией и Западом - 17.07.2024, ПРАЙМ
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В Кремле ответили на прогноз Дуды о войне между Россией и Западом
В Кремле ответили на прогноз Дуды о войне между Россией и Западом - 17.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле ответили на прогноз Дуды о войне между Россией и Западом
Кремль не согласен с заявлением президента Польши Анджея Дуды о том, что победы России на Украине привед к столкновению с Западом. Об этом сообщил официальный... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T13:14+0300
2024-07-17T13:14+0300
политика
россия
польша
анджей дуда
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Кремль не согласен с заявлением президента Польши Анджея Дуды о том, что победы России на Украине привед к столкновению с Западом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Нет, мы не разделяем такие прогнозы", — отметил пресс-секретарь главы государства.Ранее Анджей Дуда заявил в интервью, что потенциальная война между Россией и Западом может быть невероятно близкой, отметив при этом, что Североатлантический альянс уже готовится к возможным боевым действиям с российскими войсками.На прошедшем в Вашингтоне саммите НАТО также было отмечено, Россия остается главной угрозой для стран альянса. Согласно итоговой декларации, принятой на саммите в Вашингтоне, НАТО продолжит считать Россию ведущей угрозой для стран блока.
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россия, польша, анджей дуда
Политика, РОССИЯ, ПОЛЬША, Анджей Дуда
13:14 17.07.2024
 
В Кремле ответили на прогноз Дуды о войне между Россией и Западом

Песков не согласился с прогнозом Дуды, что победа РФ приведет к войне с Западом

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Кремль не согласен с заявлением президента Польши Анджея Дуды о том, что победы России на Украине привед к столкновению с Западом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет, мы не разделяем такие прогнозы", — отметил пресс-секретарь главы государства.
Ранее Анджей Дуда заявил в интервью, что потенциальная война между Россией и Западом может быть невероятно близкой, отметив при этом, что Североатлантический альянс уже готовится к возможным боевым действиям с российскими войсками.
На прошедшем в Вашингтоне саммите НАТО также было отмечено, Россия остается главной угрозой для стран альянса. Согласно итоговой декларации, принятой на саммите в Вашингтоне, НАТО продолжит считать Россию ведущей угрозой для стран блока.
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"Это проблема". Дуде не понравилось решение США по Украине в ущерб Польше
21 июня, 20:18
 
ПолитикаРОССИЯПОЛЬШААнджей Дуда
 
 
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