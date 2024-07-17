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В Кремле ответили на прогноз Дуды о войне между Россией и Западом

В Кремле ответили на прогноз Дуды о войне между Россией и Западом - 17.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле ответили на прогноз Дуды о войне между Россией и Западом

Кремль не согласен с заявлением президента Польши Анджея Дуды о том, что победы России на Украине привед к столкновению с Западом. Об этом сообщил официальный... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T13:14+0300

2024-07-17T13:14+0300

2024-07-17T13:14+0300

политика

россия

польша

анджей дуда

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Кремль не согласен с заявлением президента Польши Анджея Дуды о том, что победы России на Украине привед к столкновению с Западом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Нет, мы не разделяем такие прогнозы", — отметил пресс-секретарь главы государства.Ранее Анджей Дуда заявил в интервью, что потенциальная война между Россией и Западом может быть невероятно близкой, отметив при этом, что Североатлантический альянс уже готовится к возможным боевым действиям с российскими войсками.На прошедшем в Вашингтоне саммите НАТО также было отмечено, Россия остается главной угрозой для стран альянса. Согласно итоговой декларации, принятой на саммите в Вашингтоне, НАТО продолжит считать Россию ведущей угрозой для стран блока.

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россия, польша, анджей дуда