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Количество электромобилей в РФ за I полугодие выросло на 27%

Количество электромобилей в РФ за I полугодие выросло на 27% - 17.07.2024, ПРАЙМ

Количество электромобилей в РФ за I полугодие выросло на 27%

Более 52 тысяч электромобилей зарегистрировано в России, их количество выросло за первые шесть месяцев текущего года на 27%, сообщила в среду пресс-служба... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T16:05+0300

2024-07-17T16:05+0300

2024-07-17T16:09+0300

электромобили

россия

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Более 52 тысяч электромобилей зарегистрировано в России, их количество выросло за первые шесть месяцев текущего года на 27%, сообщила в среду пресс-служба Минэкономразвития. Министерство курирует​ федеральный проект "Электроавтомобили и водородные автомобили". В рамках федерального проекта запущены программы​ субсидирования создания "быстрых" электрических зарядных станций, льготного автокредитования и автолизинга электромобилей, в регионах действует льготное налогообложение, предусмотрены льготы по оплате парковки. "Количество зарегистрированных в России электромобилей увеличилось на 27% за шесть месяцев 2024 года... В стране зарегистрировано более 52 тысяч электромобилей", - говорится в релизе ведомства. По данным министерства, за последние два года Россия произвела более 11 тысяч электрокаров. "Их работу обеспечивает соответствующая инфраструктура: количество электрических зарядных станций уже превышает 5 тысяч, четверть из них предназначена для быстрой зарядки (до 40 минут) электромобилей за счет своей высокой мощности", - добавили в Минэкономразвития. Там также напомнили, что владельцы таких машин также получают и финансовую экономию: они могут бесплатно передвигаться по федеральным трассам. Так, за полгода более 8 тысяч автовладельцев совершили 317 тысяч проездов через пункты взимания платы (против 315 тысяч таких проездов за весь 2023 год). В рамках федерального проекта запущены программы​ субсидирования создания "быстрых" ЭЗС, льготного автокредитования и автолизинга электромобилей, в регионах действует льготное налогообложение, предусмотрены льготы по оплате парковки. По информации МЭР РФ, в настоящее время к федеральному проекту по развитию электромобилей присоединилось 65 регионов страны.

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электромобили, россия