https://1prime.ru/20240717/energetika-850222546.html
В энергосистеме РФ был установлен новый рекорд потребления мощности
В энергосистеме РФ был установлен новый рекорд потребления мощности - 17.07.2024, ПРАЙМ
В энергосистеме РФ был установлен новый рекорд потребления мощности
Новый максимум потребления мощности в период экстремально высоких температур в 137 730 МВт был установлен в среду в Единой энергосистеме России, это на 3 631... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T19:56+0300
2024-07-17T19:56+0300
2024-07-17T19:56+0300
энергетика
россия
энергетика рф
мощность
погода
жара
аномальная жара
https://cdnn.1prime.ru/img/83379/66/833796684_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_be17c25527cef8ef81ce62bcd4410d84.jpg
МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Новый максимум потребления мощности в период экстремально высоких температур в 137 730 МВт был установлен в среду в Единой энергосистеме России, это на 3 631 МВт выше предыдущего максимума, сообщает "Системный оператор". "Сегодня в ЕЭС России установлен новый максимум потребления мощности в ПЭВТ (период экстремально высоких температур). В 14.00 мск потребление достигло 137 730 МВт, что на 3 631 выше прошлого максимума в ПЭВТ, который ЕЭС России прошла 7 августа в прошлом году", — сообщается в Telegram-канале оператора. Ряд регионов России в последние недели столкнулся с экстремально жаркой погодой. В связи с высокой нагрузкой на энергообъекты в некоторых субъектах, в частности, на юге вводились временные ограничения на потребления электроэнергии. Ранее в среду "Системный оператор" заявил, что во вторник в энергосистеме Юга России был установлен исторический рекорд потребления мощности в 20 954 МВт — на 4 МВт больше предыдущего максимума, достигнутого в январе. Как сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак, энергосистема России сейчас работает на пределе своих возможностей.
https://1prime.ru/20240716/urozhay-850177382.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83379/66/833796684_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8b06a16544fbebe032b63366bcfbe04e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, энергетика рф, мощность, погода, жара, аномальная жара
Энергетика, РОССИЯ, энергетика РФ, мощность, погода, жара, Аномальная жара
В энергосистеме РФ был установлен новый рекорд потребления мощности
Новый рекорд потребления мощности был установлен в энергосистеме РФ в жару
МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Новый максимум потребления мощности в период экстремально высоких температур в 137 730 МВт был установлен в среду в Единой энергосистеме России, это на 3 631 МВт выше предыдущего максимума, сообщает "Системный оператор".
"Сегодня в ЕЭС России установлен новый максимум потребления мощности в ПЭВТ (период экстремально высоких температур). В 14.00 мск потребление достигло 137 730 МВт, что на 3 631 выше прошлого максимума в ПЭВТ, который ЕЭС России прошла 7 августа в прошлом году", — сообщается в Telegram-канале оператора.
Ряд регионов России в последние недели столкнулся с экстремально жаркой погодой. В связи с высокой нагрузкой на энергообъекты в некоторых субъектах, в частности, на юге вводились временные ограничения на потребления электроэнергии.
Россиян научили, как спасти урожай в огороде в сильную жару на Юге
Ранее в среду "Системный оператор" заявил, что во вторник в энергосистеме Юга России был установлен исторический рекорд потребления мощности в 20 954 МВт — на 4 МВт больше предыдущего максимума, достигнутого в январе. Как сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак, энергосистема России сейчас работает на пределе своих возможностей.