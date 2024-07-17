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В энергосистеме РФ был установлен новый рекорд потребления мощности - 17.07.2024, ПРАЙМ
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В энергосистеме РФ был установлен новый рекорд потребления мощности
В энергосистеме РФ был установлен новый рекорд потребления мощности - 17.07.2024, ПРАЙМ
В энергосистеме РФ был установлен новый рекорд потребления мощности
Новый максимум потребления мощности в период экстремально высоких температур в 137 730 МВт был установлен в среду в Единой энергосистеме России, это на 3 631... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T19:56+0300
2024-07-17T19:56+0300
энергетика
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Новый максимум потребления мощности в период экстремально высоких температур в 137 730 МВт был установлен в среду в Единой энергосистеме России, это на 3 631 МВт выше предыдущего максимума, сообщает "Системный оператор". "Сегодня в ЕЭС России установлен новый максимум потребления мощности в ПЭВТ (период экстремально высоких температур). В 14.00 мск потребление достигло 137 730 МВт, что на 3 631 выше прошлого максимума в ПЭВТ, который ЕЭС России прошла 7 августа в прошлом году", — сообщается в Telegram-канале оператора. Ряд регионов России в последние недели столкнулся с экстремально жаркой погодой. В связи с высокой нагрузкой на энергообъекты в некоторых субъектах, в частности, на юге вводились временные ограничения на потребления электроэнергии. Ранее в среду "Системный оператор" заявил, что во вторник в энергосистеме Юга России был установлен исторический рекорд потребления мощности в 20 954 МВт — на 4 МВт больше предыдущего максимума, достигнутого в январе. Как сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак, энергосистема России сейчас работает на пределе своих возможностей.
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россия, энергетика рф, мощность, погода, жара, аномальная жара
Энергетика, РОССИЯ, энергетика РФ, мощность, погода, жара, Аномальная жара
19:56 17.07.2024
 
В энергосистеме РФ был установлен новый рекорд потребления мощности

Новый рекорд потребления мощности был установлен в энергосистеме РФ в жару

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЖара в Москве
Жара в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Новый максимум потребления мощности в период экстремально высоких температур в 137 730 МВт был установлен в среду в Единой энергосистеме России, это на 3 631 МВт выше предыдущего максимума, сообщает "Системный оператор".
"Сегодня в ЕЭС России установлен новый максимум потребления мощности в ПЭВТ (период экстремально высоких температур). В 14.00 мск потребление достигло 137 730 МВт, что на 3 631 выше прошлого максимума в ПЭВТ, который ЕЭС России прошла 7 августа в прошлом году", — сообщается в Telegram-канале оператора.
Ряд регионов России в последние недели столкнулся с экстремально жаркой погодой. В связи с высокой нагрузкой на энергообъекты в некоторых субъектах, в частности, на юге вводились временные ограничения на потребления электроэнергии.
На даче - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
Россиян научили, как спасти урожай в огороде в сильную жару на Юге
Вчера, 15:29
Ранее в среду "Системный оператор" заявил, что во вторник в энергосистеме Юга России был установлен исторический рекорд потребления мощности в 20 954 МВт — на 4 МВт больше предыдущего максимума, достигнутого в январе. Как сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак, энергосистема России сейчас работает на пределе своих возможностей.
 
ЭнергетикаРОССИЯэнергетика РФмощностьпогодажараАномальная жара
 
 
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