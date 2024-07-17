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В энергосистеме РФ был установлен новый рекорд потребления мощности

В энергосистеме РФ был установлен новый рекорд потребления мощности - 17.07.2024, ПРАЙМ

В энергосистеме РФ был установлен новый рекорд потребления мощности

Новый максимум потребления мощности в период экстремально высоких температур в 137 730 МВт был установлен в среду в Единой энергосистеме России, это на 3 631... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T19:56+0300

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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Новый максимум потребления мощности в период экстремально высоких температур в 137 730 МВт был установлен в среду в Единой энергосистеме России, это на 3 631 МВт выше предыдущего максимума, сообщает "Системный оператор". "Сегодня в ЕЭС России установлен новый максимум потребления мощности в ПЭВТ (период экстремально высоких температур). В 14.00 мск потребление достигло 137 730 МВт, что на 3 631 выше прошлого максимума в ПЭВТ, который ЕЭС России прошла 7 августа в прошлом году", — сообщается в Telegram-канале оператора. Ряд регионов России в последние недели столкнулся с экстремально жаркой погодой. В связи с высокой нагрузкой на энергообъекты в некоторых субъектах, в частности, на юге вводились временные ограничения на потребления электроэнергии. Ранее в среду "Системный оператор" заявил, что во вторник в энергосистеме Юга России был установлен исторический рекорд потребления мощности в 20 954 МВт — на 4 МВт больше предыдущего максимума, достигнутого в январе. Как сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак, энергосистема России сейчас работает на пределе своих возможностей.

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россия, энергетика рф, мощность, погода, жара, аномальная жара