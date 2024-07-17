https://1prime.ru/20240717/estoniya-850211640.html

Проблема не там. Учителей эстонских школ проверили на знание языка

Проблема не там. Учителей эстонских школ проверили на знание языка - 17.07.2024, ПРАЙМ

Проблема не там. Учителей эстонских школ проверили на знание языка

Лишь 20% учителей в Эстонии сдали экзамен на знание эстонского языка на необходимом для дальнейшей работы уровне, сообщает портал Delfi. | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T14:21+0300

2024-07-17T14:21+0300

2024-07-17T14:21+0300

политика

эстония

образование

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_0:129:2401:1479_1920x0_80_0_0_d68af368a6c3d457dc8916bb272a1c57.jpg

МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Лишь 20% учителей в Эстонии сдали экзамен на знание эстонского языка на необходимом для дальнейшей работы уровне, сообщает портал Delfi. Согласно сообщению Delfi, в связи с переходом на обучение на эстонском языке к 1 августа учителя, желающие продолжить осенью преподавание на русском языке, должны владеть государственным языком на уровне B2. Те же учителя, которые хотят преподавать на эстонском языке, должны владеть им на уровне С1. "В начале июня 395 учителей сдавали экзамен на уровень B2 и 388 — на уровень C1. Обнародованные в понедельник результаты неутешительны: только 90 учителей, или 22,7%, сдали экзамен на B2, и 70 учителей, или 18%, на C1", — говорится в сообщении портала. Как сообщает телерадиокомпания ERR, ссылаясь на министра образования и науки Кристину Каллас, правительство Эстонии планирует 18 июля обсудить возможность предоставления учителям, владеющим эстонским языком на уровне В1, однолетнего переходного периода, чтобы они могли доучиться и сдать экзамен на уровень В2. При этом учителя, которые должны с 1 сентября преподавать на эстонском языке и владеть языком на уровне С1, такой отсрочкой воспользоваться не смогут, добавила Каллас в интервью ERR. В декабре 2022 года парламент Эстонии принял поправки к закону "Об основной и средней школе" и другие законы о переходе русских школ на эстонский язык обучения. Согласно обновленному закону, в 2024/2025 учебном году первыми перейдут на обучение на эстонском языке детские сады и 1-4 классы основной школы. Школы будут обязаны обеспечить переход на эстонскоязычное обучение в 10-м классе не позднее 2030/2031 учебного года, в 11-м классе — не позднее 2031/2032 учебного года, а в 12-м — не позднее 2032/2033 учебного года. В августе прошлого года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовала заявление спецдокладчиков ООН, в котором говорится, что серьезное ограничение возможностей получения образования на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека. Спецдокладчики выразили "особую озабоченность" по поводу того, как новые положения могут повлиять на представителей русского языкового меньшинства, которые составляют "значительную долю населения страны". Несмотря на протесты русскоязычных родителей и детей, в последние годы в стране закрыли некоторые русскоязычные школы.

https://1prime.ru/20240116/842808268.html

эстония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эстония, образование