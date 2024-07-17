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ФАС может запретить взимать вознаграждение с поставщиков яиц ряда категорий - 17.07.2024, ПРАЙМ
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ФАС может запретить взимать вознаграждение с поставщиков яиц ряда категорий
ФАС может запретить взимать вознаграждение с поставщиков яиц ряда категорий - 17.07.2024, ПРАЙМ
ФАС может запретить взимать вознаграждение с поставщиков яиц ряда категорий
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает запретить торговым сетям взимать вознаграждение с поставщиков яиц первой и второй категории - это... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T15:27+0300
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россия
фас рф
яйца
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает запретить торговым сетям взимать вознаграждение с поставщиков яиц первой и второй категории - это должно повысить доступность такой продукции для покупателей, сообщает ведомство. Оно отмечает, что закон о торговле допускает включение в цену договора вознаграждения, которое поставщик выплачивает сети за приобретение определенного количества продовольственного товара. Однако ритейлерам запрещается взимать такое вознаграждение с поставщиков за продажу отдельных социально значимых продовольственных товаров, перечень которых утверждается правительством РФ. "ФАС России предлагает дополнить этот перечень куриными яйцами первой и второй категорий. Это позволит производителям сократить затраты при поставках продукции, что поспособствует снижению цен на социально значимый продовольственный товар и повышению его доступности для потребителей", - говорится в сообщении. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
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россия, фас рф, яйца
РОССИЯ, ФАС РФ, яйца
15:27 17.07.2024
 
ФАС может запретить взимать вознаграждение с поставщиков яиц ряда категорий

ФАС предлагает запретить взимать вознаграждение с поставщиков яиц I и II категории

© Фото : Unsplash/Rebekah HowellКуриные яйца
Куриные яйца - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© Фото : Unsplash/Rebekah Howell
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает запретить торговым сетям взимать вознаграждение с поставщиков яиц первой и второй категории - это должно повысить доступность такой продукции для покупателей, сообщает ведомство.
Оно отмечает, что закон о торговле допускает включение в цену договора вознаграждения, которое поставщик выплачивает сети за приобретение определенного количества продовольственного товара. Однако ритейлерам запрещается взимать такое вознаграждение с поставщиков за продажу отдельных социально значимых продовольственных товаров, перечень которых утверждается правительством РФ.
"ФАС России предлагает дополнить этот перечень куриными яйцами первой и второй категорий. Это позволит производителям сократить затраты при поставках продукции, что поспособствует снижению цен на социально значимый продовольственный товар и повышению его доступности для потребителей", - говорится в сообщении.
Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
 
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