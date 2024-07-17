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Во Франции сделали тревожное заявление из-за "плана войны" ФРГ с Россией
Во Франции сделали тревожное заявление из-за "плана войны" ФРГ с Россией - 17.07.2024, ПРАЙМ
Во Франции сделали тревожное заявление из-за "плана войны" ФРГ с Россией
Франция должна как можно скорее выйти из НАТО из-за планов Германии перебросить на случай войны с Россией 800 тысяч военных, заявил лидер партии "Патриоты"... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T21:39+0300
2024-07-17T21:39+0300
2024-07-17T21:39+0300
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Франция должна как можно скорее выйти из НАТО из-за планов Германии перебросить на случай войны с Россией 800 тысяч военных, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Какое безумие: "Германия тайно прилагает усилия в сфере логистики для того, чтобы позволить 800 тысячам солдатам НАТО пройти через ее территорию для защиты Восточной Европы от РФ". Давайте избежим наихудшего сценария, вырвавшись из этого ада и покинув НАТО!" — призвал Филиппо.Обозреватель газеты Spiegel Расмус Бухштайнер на прошлой неделе сообщил, что Берлин разрабатывает секретный план по переброске около 800 тысяч солдат и 200 тысяч единиц техники к границе с Россией.Ранее Пентагон объявил, что США планируют разместить ударные системы в Германии к 2026 году, которые превзойдут имеющиеся в Европе орудия. Глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус рассказал, что размещение произойдет на ротационной основе. Кроме того, развертывание американских систем даст Германии время для разработки собственных систем вооружений.
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Политика, ГЕРМАНИЯ, военные, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ
Во Франции сделали тревожное заявление из-за "плана войны" ФРГ с Россией
Филиппо призвал Францию выйти из НАТО после публикации "плана войны" ФРГ с РФ
МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ.
Франция должна как можно скорее выйти из НАТО из-за планов Германии перебросить на случай войны с Россией 800 тысяч военных, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X
.
"Какое безумие: "Германия тайно прилагает усилия в сфере логистики для того, чтобы позволить 800 тысячам солдатам НАТО пройти через ее территорию для защиты Восточной Европы от РФ". Давайте избежим наихудшего сценария, вырвавшись из этого ада и покинув НАТО!" — призвал Филиппо.
Обозреватель газеты Spiegel Расмус Бухштайнер на прошлой неделе сообщил, что Берлин разрабатывает секретный план по переброске около 800 тысяч солдат и 200 тысяч единиц техники к границе с Россией.
Шольц: размещение ракет США в Германии - не повод для эскалации с Россией
Ранее Пентагон объявил, что США планируют разместить ударные системы в Германии к 2026 году, которые превзойдут имеющиеся в Европе орудия. Глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус рассказал, что размещение произойдет на ротационной основе. Кроме того, развертывание американских систем даст Германии время для разработки собственных систем вооружений.