https://1prime.ru/20240717/frantsiya-850223407.html

Во Франции сделали тревожное заявление из-за "плана войны" ФРГ с Россией

Во Франции сделали тревожное заявление из-за "плана войны" ФРГ с Россией - 17.07.2024, ПРАЙМ

Во Франции сделали тревожное заявление из-за "плана войны" ФРГ с Россией

Франция должна как можно скорее выйти из НАТО из-за планов Германии перебросить на случай войны с Россией 800 тысяч военных, заявил лидер партии "Патриоты"... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T21:39+0300

2024-07-17T21:39+0300

2024-07-17T21:39+0300

политика

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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Франция должна как можно скорее выйти из НАТО из-за планов Германии перебросить на случай войны с Россией 800 тысяч военных, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Какое безумие: "Германия тайно прилагает усилия в сфере логистики для того, чтобы позволить 800 тысячам солдатам НАТО пройти через ее территорию для защиты Восточной Европы от РФ". Давайте избежим наихудшего сценария, вырвавшись из этого ада и покинув НАТО!" — призвал Филиппо.Обозреватель газеты Spiegel Расмус Бухштайнер на прошлой неделе сообщил, что Берлин разрабатывает секретный план по переброске около 800 тысяч солдат и 200 тысяч единиц техники к границе с Россией.Ранее Пентагон объявил, что США планируют разместить ударные системы в Германии к 2026 году, которые превзойдут имеющиеся в Европе орудия. Глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус рассказал, что размещение произойдет на ротационной основе. Кроме того, развертывание американских систем даст Германии время для разработки собственных систем вооружений.

https://1prime.ru/20240713/sholts-850074251.html

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германия, военные, франция, россия