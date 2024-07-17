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Министр обороны ФРГ оценил выделенные на Украину средства в бюджете страны
Министр обороны ФРГ оценил выделенные на Украину средства в бюджете страны - 17.07.2024, ПРАЙМ
Министр обороны ФРГ оценил выделенные на Украину средства в бюджете страны
Четырех миллиарда евро, заложенные в проекте бюджета на 2025 год на военную помощь Украине, недостаточно, считает министр обороны ФРГ Борис Писториус . | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T23:52+0300
2024-07-17T23:52+0300
2024-07-17T23:52+0300
экономика
германия
украина
военная помощь украине
борис писториус
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Четырех миллиарда евро, заложенные в проекте бюджета на 2025 год на военную помощь Украине, недостаточно, считает министр обороны ФРГ Борис Писториус . "Если в бюджете на следующий год будет заложено четыре миллиарда для Украины, то на сегодняшний день это слишком мало. Но мы также знаем, что в скором времени сможем рассчитывать на доходы с замороженных российских активов — возможно, уже к концу года", — сказал Писториус на пресс-конференции, которую транслировал телеканал NTV. Министр обороны также заявил, что предложенного в проекте бюджета увеличения расходов на оборону недостаточно с учетом имеющихся угроз. "Да, этой суммы мне недостаточно. Я уже говорил, что меня это раздражает", — сказал Писториус. Ранее СМИ сообщили со ссылкой на проект бюджета, что правящая коалиция закладывает на следующий год около 4 миллиардов евро на помощь Украине вместо почти что 8 миллиардов в бюджете на текущий год.
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германия, украина, военная помощь украине, борис писториус
Экономика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, военная помощь Украине, Борис Писториус
Министр обороны ФРГ оценил выделенные на Украину средства в бюджете страны
Писториус: объемы военной помощи Украине в проекте бюджета ФРГ недостаточны
МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Четырех миллиарда евро, заложенные в проекте бюджета на 2025 год на военную помощь Украине, недостаточно, считает министр обороны ФРГ Борис Писториус .
"Если в бюджете на следующий год будет заложено четыре миллиарда для Украины, то на сегодняшний день это слишком мало. Но мы также знаем, что в скором времени сможем рассчитывать на доходы с замороженных российских активов — возможно, уже к концу года", — сказал Писториус на пресс-конференции, которую транслировал телеканал NTV.
Министр обороны также заявил, что предложенного в проекте бюджета увеличения расходов на оборону недостаточно с учетом имеющихся угроз.
"Да, этой суммы мне недостаточно. Я уже говорил, что меня это раздражает", — сказал Писториус.
Ранее СМИ сообщили со ссылкой на проект бюджета, что правящая коалиция закладывает на следующий год около 4 миллиардов евро на помощь Украине вместо почти что 8 миллиардов в бюджете на текущий год.
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