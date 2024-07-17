https://1prime.ru/20240717/gaz-850211448.html

Цены на европейском рынке газа меняются разнонаправленно

Цены на европейском рынке газа меняются разнонаправленно - 17.07.2024, ПРАЙМ

Цены на европейском рынке газа меняются разнонаправленно

Оптовые цены на газ в Нидерландах и Великобритании в среду меняются разнонаправленно на фоне ожиданий более слабой ветрогенерации и обильных запасов. | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T14:09+0300

2024-07-17T14:09+0300

2024-07-17T14:09+0300

мировой рынок газа

рынки

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/55/841505504_0:31:2895:1659_1920x0_80_0_0_c64d317540afefcabd57096bd59f52c1.jpg

МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Оптовые цены на газ в Нидерландах и Великобритании в среду меняются разнонаправленно на фоне ожиданий более слабой ветрогенерации и обильных запасов.По состоянию на 08.59 по Гринвичу фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF в ближайшем месяце торговались с понижением на 0,23 евро, по 32,78 евро за мегаватт-час, согласно данным LSEG. Общая ситуация на европейском рынке газа представляется медвежьей, так как предложение и запасы находятся на высоких уровнях, отметили аналитики Energi Danmark.Контракты с поставкой на следующий день выросли в цене на 0,14 евро, до 32,67 евро за мегаватт-час. Во вторник им не удалось пробить ключевые уровни сопротивления, хотя по сравнению с понедельником они поднялись почти на 5%, отметили в LSEG."Мы ожидаем нисходящей коррекции после вчерашней чрезмерной реакции на новости, хотя на завтра и просматривается несколько бычьих драйверов".На британском рынке контракты с поставкой на следующий день подешевели на 1,45 пенса, до 74.75 пенса за терм.Спрос на газ для генерации электроэнергии вырос на 8 млн кубических метров в день по причине снижения скорости ветра в четверг, отметили в LSEG.Ожидается, что в четверг объем ветрогенерации в Британии составит 4,9 ГВт и будет держаться в районе этого значения в течение оставшейся части недели, в то время как в Германии этот показатель обрушится на 12,4 ГВт, до 3 ГВт, как показали данные LSEG.Снижение ветрогенерации обычно повышает спрос на газ для электростанций.В настоящее время ветрогенерация в Британии находится намного ниже средних уровней.Углеродные кредиты в Европе торговались с понижением на 0,2%, по 67,86 евро за тонну.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировой рынок газа, рынки