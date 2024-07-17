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Фьючерсы на газ в США упали на 1% до десятинедельного минимума

Фьючерсы на газ в США упали на 1% до десятинедельного минимума - 17.07.2024, ПРАЙМ

Фьючерсы на газ в США упали на 1% до десятинедельного минимума

Фьючерсы на природный газ в США в среду снизились примерно на 1% до минимума за 10 недель в свете прогнозов менее жаркой, чем ожидалось ранее, погоды в... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T19:30+0300

2024-07-17T19:30+0300

2024-07-17T19:30+0300

рынки

мировой рынок газа

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в США в среду снизились примерно на 1% до минимума за 10 недель в свете прогнозов менее жаркой, чем ожидалось ранее, погоды в следующие две недели и падения поставок на экспортные СПГ-терминалы из-за остановки завода Freeport LNG в Техасе в связи с ураганом "Берил".Трейдеры также указывают на давление на цены со стороны существенного избытка газа в хранилищах. По данным аналитиков, запасы газа в хранилищах теперь превышают норму для этого времени года примерно на 18%.Снижение цен ограничено благодаря прогнозам более высокого, чем ожидалось ранее, спроса на этой неделе и сокращения добычи в последние дни.Августовские фьючерсы на природный газ на NYMEX по состоянию на 13.07 по Гринвичу подешевели на 3,1 цента, или 1,4%, до 2,157 доллара за млн БТЕ. Контракты такими темпами завершат день на минимуме с 3 мая. Они остаются на территории перепроданности уже третий день подряд.На прошлой неделе спекулятивные инвесторы третью неделю подряд сократили чистую длинную позицию по фьючерсам и опционам на природный газ на NYMEX и ICE до минимума с начала мая, согласно отчету Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) по настроениям трейдеров.Управление энергетической информации (EIA) в понедельник пересмотрело в сторону снижения пиковый почасовой спрос на электроэнергию до 739 849 МВт.По данным LSEG, средняя добыча газа в 48 континентальных штатах США за истекший период июля выросла до 102,1 млрд кубических футов в день против среднего июньского значения 100,2 млрд кубических футов в день.Однако суточная добыча в среду, по предварительным данным, снизится примерно на 3,5 млрд кубических футов и достигнет пятинедельного минимума на уровне 99,5 млрд кубических футов.Из-за падения цен в феврале и марте до минимумов за три с половиной года некоторые производители сократили добычу ранее в этом году. Однако рост котировок апреле, мае и июне вынудил такие добывающие компании, как EQT и Chesapeake Energy, активизировать буровые работы.Согласно метеопрогнозам, погода в 48 континентальных штатах до 24 июля будет преимущественно соответствовать нормам, а затем будет выше нормы минимум до 1 августа.Такая жара, как предполагается, приведет к повышению спроса на газ для выработки электроэнергии для кондиционеров. Согласно данным LSEG, генераторы потребили рекордные 54,1 млрд кубических футов газа 9 июля.Учитывая прогнозы менее жаркой погоды в ближайшее время, LSEG ожидает, что средний спрос на газ в 48 континентальных штатах, включая экспорт, опустится с 105,5 млрд кубических футов в день на этой неделе до 103,5 млрд кубических футов в день на следующей неделе. Прогноз на эту неделю выше оценки LSEG во вторник.Поставки газа на семь крупнейших СПГ-терминалов за истекшую часть июля снизились до 11,6 млрд кубических футов в день после закрытия терминала Freeport LNG в воскресенье 7 июля, перед ураганом "Берил". В июне поставки составили 12,8 млрд кубических футов в день, а рекордный максимум 14,7 млрд кубических футов был достигнут в декабре 2023 года.Суточные поставки на СПГ-терминалы в среду, вероятно, понизятся до 12-недельного минимума 10,7 млрд кубических футов, согласно данным LSEG.

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рынки, мировой рынок газа