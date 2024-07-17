https://1prime.ru/20240717/germaniya-850213817.html

В США рассказали о зловещем плане Германии против России

В США рассказали о зловещем плане Германии против России - 17.07.2024, ПРАЙМ

В США рассказали о зловещем плане Германии против России

В Берлине подтвердили наличие плана перебросить несколько сотен тысяч солдат к границе с Россией. Об этом сообщило американское издание Newsweek. | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T15:22+0300

2024-07-17T15:22+0300

2024-07-17T15:33+0300

вооружения

россия

германия

сво

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. В Берлине подтвердили наличие плана перебросить несколько сотен тысяч солдат к границе с Россией. Об этом сообщило американское издание Newsweek."Во вторник представитель оборонного командования Бундесвера подтвердил изданию, что секретный "Оперативный план Германия" непрерывно продолжают разрабатывать и обновлять под юрисдикцией командования вооруженных сил страны", — сказано в публикации издания.Отмечается, что план предусматривает быструю мобилизацию сил НАТО для сдерживания "российской агрессии".Соединенные Штаты ранее объявили о размещении дальнобойных систем на территории Германии, которые превосходят уже имеющиеся на континенте орудия. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на размещение американского оружия отметил, что военная инфраструктура НАТО продвигается все ближе к границам России.

https://1prime.ru/20240716/intsident-850138566.html

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россия, германия, сво