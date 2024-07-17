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В США рассказали о зловещем плане Германии против России - 17.07.2024, ПРАЙМ
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В США рассказали о зловещем плане Германии против России
В США рассказали о зловещем плане Германии против России - 17.07.2024, ПРАЙМ
В США рассказали о зловещем плане Германии против России
В Берлине подтвердили наличие плана перебросить несколько сотен тысяч солдат к границе с Россией. Об этом сообщило американское издание Newsweek. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T15:22+0300
2024-07-17T15:33+0300
вооружения
россия
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сво
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. В Берлине подтвердили наличие плана перебросить несколько сотен тысяч солдат к границе с Россией. Об этом сообщило американское издание Newsweek."Во вторник представитель оборонного командования Бундесвера подтвердил изданию, что секретный "Оперативный план Германия" непрерывно продолжают разрабатывать и обновлять под юрисдикцией командования вооруженных сил страны", — сказано в публикации издания.Отмечается, что план предусматривает быструю мобилизацию сил НАТО для сдерживания "российской агрессии".Соединенные Штаты ранее объявили о размещении дальнобойных систем на территории Германии, которые превосходят уже имеющиеся на континенте орудия. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на размещение американского оружия отметил, что военная инфраструктура НАТО продвигается все ближе к границам России.
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россия, германия, сво
Вооружения, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, СВО
15:22 17.07.2024 (обновлено: 15:33 17.07.2024)
 
В США рассказали о зловещем плане Германии против России

Newsweek: в ФРГ подтвердили существование плана переброски сил к границе России

© РИА Новости . Николай Филяков | Перейти в медиабанкГермания ослабляет карантинные меры
Германия ослабляет карантинные меры - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Николай Филяков
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. В Берлине подтвердили наличие плана перебросить несколько сотен тысяч солдат к границе с Россией. Об этом сообщило американское издание Newsweek.
"Во вторник представитель оборонного командования Бундесвера подтвердил изданию, что секретный "Оперативный план Германия" непрерывно продолжают разрабатывать и обновлять под юрисдикцией командования вооруженных сил страны", — сказано в публикации издания.
Отмечается, что план предусматривает быструю мобилизацию сил НАТО для сдерживания "российской агрессии".
Соединенные Штаты ранее объявили о размещении дальнобойных систем на территории Германии, которые превосходят уже имеющиеся на континенте орудия. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на размещение американского оружия отметил, что военная инфраструктура НАТО продвигается все ближе к границам России.
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