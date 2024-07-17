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В Германии признались в нехватке средств бюджет на мировые гумпроекты

В Германии признались в нехватке средств бюджет на мировые гумпроекты - 17.07.2024, ПРАЙМ

В Германии признались в нехватке средств бюджет на мировые гумпроекты

Германия больше не сможет вкладывать в гуманитарные проекты по всему миру, так как нуждается в инвестициях в свою безопасность, заявил министр финансов Кристиан | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T17:59+0300

2024-07-17T17:59+0300

2024-07-17T17:59+0300

экономика

германия

бюджет

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БЕРЛИН, 17 июл — ПРАЙМ. Германия больше не сможет вкладывать в гуманитарные проекты по всему миру, так как нуждается в инвестициях в свою безопасность, заявил министр финансов Кристиан Линднер. "Если говорить о гуманитарной помощи, то ответ положительный — Германия по-прежнему принимает активное участие в международной деятельности. Но баланс несколько смещается. Мы должны вкладывать гораздо больше средств в обеспечение нашей безопасности", — заявил Линднер.Он отметил, что Германия не сможет продолжать участвовать во всех гуманитарных проектах по всему миру, поскольку возможности страны, даже будучи четвертой по величине экономикой мира, ограничены.Ранее правительство Германии объявило о согласовании нового проекта бюджета на 2025 год, который составит 481 миллиард евро. В рамках этого бюджета правящие партии планируют сократить расходы многих ведомств, в том числе и на помощь бедным странам для их развития. Некоторые организации, занимающиеся оказанием гуманитарной помощи, уже выразили критику в адрес планов Берлина.Ранее издание Bild сообщило, что группа из 30 молодых депутатов бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) угрожает выйти из правящей коалиции из-за разногласий по поводу проекта бюджета на 2025 год.Одним из основных противоречий при согласовании проекта бюджета стал вопрос об увеличении расходов. Линднер выступал против роста долговых обязательств и за сохранение правила "долгового тормоза", ограничивающего новые заимствования. Из-за этого правила в конце прошлого года Германия оказалась в бюджетном кризисе.

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германия, бюджет