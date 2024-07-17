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В Германии признались в нехватке средств бюджет на мировые гумпроекты
В Германии признались в нехватке средств бюджет на мировые гумпроекты - 17.07.2024, ПРАЙМ
В Германии признались в нехватке средств бюджет на мировые гумпроекты
Германия больше не сможет вкладывать в гуманитарные проекты по всему миру, так как нуждается в инвестициях в свою безопасность, заявил министр финансов Кристиан | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T17:59+0300
2024-07-17T17:59+0300
2024-07-17T17:59+0300
экономика
германия
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БЕРЛИН, 17 июл — ПРАЙМ. Германия больше не сможет вкладывать в гуманитарные проекты по всему миру, так как нуждается в инвестициях в свою безопасность, заявил министр финансов Кристиан Линднер. "Если говорить о гуманитарной помощи, то ответ положительный — Германия по-прежнему принимает активное участие в международной деятельности. Но баланс несколько смещается. Мы должны вкладывать гораздо больше средств в обеспечение нашей безопасности", — заявил Линднер.Он отметил, что Германия не сможет продолжать участвовать во всех гуманитарных проектах по всему миру, поскольку возможности страны, даже будучи четвертой по величине экономикой мира, ограничены.Ранее правительство Германии объявило о согласовании нового проекта бюджета на 2025 год, который составит 481 миллиард евро. В рамках этого бюджета правящие партии планируют сократить расходы многих ведомств, в том числе и на помощь бедным странам для их развития. Некоторые организации, занимающиеся оказанием гуманитарной помощи, уже выразили критику в адрес планов Берлина.Ранее издание Bild сообщило, что группа из 30 молодых депутатов бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) угрожает выйти из правящей коалиции из-за разногласий по поводу проекта бюджета на 2025 год.Одним из основных противоречий при согласовании проекта бюджета стал вопрос об увеличении расходов. Линднер выступал против роста долговых обязательств и за сохранение правила "долгового тормоза", ограничивающего новые заимствования. Из-за этого правила в конце прошлого года Германия оказалась в бюджетном кризисе.
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германия, бюджет
Экономика, ГЕРМАНИЯ, бюджет
В Германии признались в нехватке средств бюджет на мировые гумпроекты
Линднер: ФРГ не может больше оплачивать гумпроекты по всему миру
БЕРЛИН, 17 июл — ПРАЙМ. Германия больше не сможет вкладывать в гуманитарные проекты по всему миру, так как нуждается в инвестициях в свою безопасность, заявил министр финансов Кристиан Линднер.
"Если говорить о гуманитарной помощи, то ответ положительный — Германия по-прежнему принимает активное участие в международной деятельности. Но баланс несколько смещается. Мы должны вкладывать гораздо больше средств в обеспечение нашей безопасности", — заявил Линднер.
Он отметил, что Германия не сможет продолжать участвовать во всех гуманитарных проектах по всему миру, поскольку возможности страны, даже будучи четвертой по величине экономикой мира, ограничены.
Ранее правительство Германии объявило о согласовании нового проекта бюджета на 2025 год, который составит 481 миллиард евро. В рамках этого бюджета правящие партии планируют сократить расходы многих ведомств, в том числе и на помощь бедным странам для их развития. Некоторые организации, занимающиеся оказанием гуманитарной помощи, уже выразили критику в адрес планов Берлина.
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Ранее издание Bild сообщило, что группа из 30 молодых депутатов бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) угрожает выйти из правящей коалиции из-за разногласий по поводу проекта бюджета на 2025 год.
Одним из основных противоречий при согласовании проекта бюджета стал вопрос об увеличении расходов. Линднер выступал против роста долговых обязательств и за сохранение правила "долгового тормоза", ограничивающего новые заимствования. Из-за этого правила в конце прошлого года Германия оказалась в бюджетном кризисе.