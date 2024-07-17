Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии признались в нехватке средств бюджет на мировые гумпроекты - 17.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240717/germaniya-850220173.html
В Германии признались в нехватке средств бюджет на мировые гумпроекты
В Германии признались в нехватке средств бюджет на мировые гумпроекты - 17.07.2024, ПРАЙМ
В Германии признались в нехватке средств бюджет на мировые гумпроекты
Германия больше не сможет вкладывать в гуманитарные проекты по всему миру, так как нуждается в инвестициях в свою безопасность, заявил министр финансов Кристиан | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T17:59+0300
2024-07-17T17:59+0300
экономика
германия
бюджет
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1b593b891d7b7e7b4158046878469519.jpg
БЕРЛИН, 17 июл — ПРАЙМ. Германия больше не сможет вкладывать в гуманитарные проекты по всему миру, так как нуждается в инвестициях в свою безопасность, заявил министр финансов Кристиан Линднер. "Если говорить о гуманитарной помощи, то ответ положительный — Германия по-прежнему принимает активное участие в международной деятельности. Но баланс несколько смещается. Мы должны вкладывать гораздо больше средств в обеспечение нашей безопасности", — заявил Линднер.Он отметил, что Германия не сможет продолжать участвовать во всех гуманитарных проектах по всему миру, поскольку возможности страны, даже будучи четвертой по величине экономикой мира, ограничены.Ранее правительство Германии объявило о согласовании нового проекта бюджета на 2025 год, который составит 481 миллиард евро. В рамках этого бюджета правящие партии планируют сократить расходы многих ведомств, в том числе и на помощь бедным странам для их развития. Некоторые организации, занимающиеся оказанием гуманитарной помощи, уже выразили критику в адрес планов Берлина.Ранее издание Bild сообщило, что группа из 30 молодых депутатов бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) угрожает выйти из правящей коалиции из-за разногласий по поводу проекта бюджета на 2025 год.Одним из основных противоречий при согласовании проекта бюджета стал вопрос об увеличении расходов. Линднер выступал против роста долговых обязательств и за сохранение правила "долгового тормоза", ограничивающего новые заимствования. Из-за этого правила в конце прошлого года Германия оказалась в бюджетном кризисе.
https://1prime.ru/20240717/sud-850214807.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_3d7322d3d2976d3dba8294456db479cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, бюджет
Экономика, ГЕРМАНИЯ, бюджет
17:59 17.07.2024
 
В Германии признались в нехватке средств бюджет на мировые гумпроекты

Линднер: ФРГ не может больше оплачивать гумпроекты по всему миру

© РИА Новости . Николай Филяков | Перейти в медиабанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Николай Филяков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕРЛИН, 17 июл — ПРАЙМ. Германия больше не сможет вкладывать в гуманитарные проекты по всему миру, так как нуждается в инвестициях в свою безопасность, заявил министр финансов Кристиан Линднер.
"Если говорить о гуманитарной помощи, то ответ положительный — Германия по-прежнему принимает активное участие в международной деятельности. Но баланс несколько смещается. Мы должны вкладывать гораздо больше средств в обеспечение нашей безопасности", — заявил Линднер.
Он отметил, что Германия не сможет продолжать участвовать во всех гуманитарных проектах по всему миру, поскольку возможности страны, даже будучи четвертой по величине экономикой мира, ограничены.
Ранее правительство Германии объявило о согласовании нового проекта бюджета на 2025 год, который составит 481 миллиард евро. В рамках этого бюджета правящие партии планируют сократить расходы многих ведомств, в том числе и на помощь бедным странам для их развития. Некоторые организации, занимающиеся оказанием гуманитарной помощи, уже выразили критику в адрес планов Берлина.
Судейский молоток
В Германии осудили мужчину за поставки электроники в Россию
15:47
Ранее издание Bild сообщило, что группа из 30 молодых депутатов бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) угрожает выйти из правящей коалиции из-за разногласий по поводу проекта бюджета на 2025 год.
Одним из основных противоречий при согласовании проекта бюджета стал вопрос об увеличении расходов. Линднер выступал против роста долговых обязательств и за сохранение правила "долгового тормоза", ограничивающего новые заимствования. Из-за этого правила в конце прошлого года Германия оказалась в бюджетном кризисе.
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯбюджет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала