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Европейские фондовые рынки снизились под давлением новостей о ASML - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Европейские фондовые рынки снизились под давлением новостей о ASML
Европейские фондовые рынки снизились под давлением новостей о ASML - 17.07.2024, ПРАЙМ
Европейские фондовые рынки снизились под давлением новостей о ASML
Европейские фондовые индексы в среду открылись на негативной территории под давлением новостей о ASML, причем такое открытие наблюдается уже третью сессию... | 17.07.2024, ПРАЙМ
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2024-07-17T12:03+0300
рынки
фондовые рынки европы
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в среду открылись на негативной территории под давлением новостей о ASML, причем такое открытие наблюдается уже третью сессию подряд.Общеконтинентальный индекс STOXX 600 по состоянию на 07.17 по Гринвичу снизился на 0,3%, причем индикатор технологического сектора просел на 1,9%.Акции ASML упали на 5,3%, после того как оценка поставок оборудования для производства полупроводников в 3-м квартале оказалась ниже прогноза.Кроме того, как сообщается, США заявили своим союзникам, что рассматривают применение самых жестких санкций против компаний, которые продолжают обеспечивать для Китая доступ к передовым полупроводниковым технологиям.На этом фоне акции ASM International и BE Semiconductor упали более чем на 2%.
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рынки, фондовые рынки европы
Рынки, фондовые рынки Европы
12:03 17.07.2024
 

Европейские фондовые рынки снизились под давлением новостей о ASML

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в среду открылись на негативной территории под давлением новостей о ASML, причем такое открытие наблюдается уже третью сессию подряд.
Общеконтинентальный индекс STOXX 600 по состоянию на 07.17 по Гринвичу снизился на 0,3%, причем индикатор технологического сектора просел на 1,9%.
Акции ASML упали на 5,3%, после того как оценка поставок оборудования для производства полупроводников в 3-м квартале оказалась ниже прогноза.
Кроме того, как сообщается, США заявили своим союзникам, что рассматривают применение самых жестких санкций против компаний, которые продолжают обеспечивать для Китая доступ к передовым полупроводниковым технологиям.
На этом фоне акции ASM International и BE Semiconductor упали более чем на 2%.
 
Рынкифондовые рынки Европы
 
 
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