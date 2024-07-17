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Панъевропейский STOXX 600 откатился третью сессию подряд - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Панъевропейский STOXX 600 откатился третью сессию подряд
Панъевропейский STOXX 600 откатился третью сессию подряд - 17.07.2024, ПРАЙМ
Панъевропейский STOXX 600 откатился третью сессию подряд
В среду европейские фондовые рынки закрылись с понижением третий день подряд, а акции компаний, производящих микросхемы, резко упали, поскольку инвесторы... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T20:05+0300
2024-07-17T20:05+0300
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фондовые рынки европы
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. В среду европейские фондовые рынки закрылись с понижением третий день подряд, а акции компаний, производящих микросхемы, резко упали, поскольку инвесторы по-прежнему опасаются потенциальной напряженности в торговле между США и Китаем. Теперь внимание переключается на предстоящее решение Европейского центрального банка по ставке.Панъевропейский индекс STOXX 600 по итогам торгов опустился на 0,5%, достигнув недельных минимумов, а технологический субиндекс упал на 4,5%, что стало его самым большим однодневным падением с декабря 2022 года.Акции голландской компании ASML, крупнейшего в мире поставщика оборудования для производства компьютерных микросхем, упали почти на 11%, понеся сильнейшие однодневные потери за последние четыре года в связи с опасениями, что давление правительства США может привести к ужесточению ограничений на экспорт в Китай.Bloomberg News сообщило, что на фоне противодействия союзников США рассматривают возможность введения самых жестких торговых ограничений, если компании продолжат предоставлять Китаю доступ к передовым полупроводниковым технологиям.Несмотря на потери в среду, технологический индекс все еще добавил почти 13% с начала года, оставаясь среди лидеров STOXX 600.Тем временем данные показали, что инфляция в еврозоне за июнь составила 2,5% в годовом исчислении. Данные поступили в преддверии заседания Европейского центрального банка, на котором, как ожидается, ставки останутся неизменными.В Великобритании инфляция, вопреки прогнозам, осталась на прежнем уровне 2%. Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,3%.
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рынки, фондовые рынки европы
Рынки, фондовые рынки Европы
20:05 17.07.2024
 

Панъевропейский STOXX 600 откатился третью сессию подряд

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк"Сотрудник в офисе московской биржи
Сотрудник в офисе московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. В среду европейские фондовые рынки закрылись с понижением третий день подряд, а акции компаний, производящих микросхемы, резко упали, поскольку инвесторы по-прежнему опасаются потенциальной напряженности в торговле между США и Китаем. Теперь внимание переключается на предстоящее решение Европейского центрального банка по ставке.
Панъевропейский индекс STOXX 600 по итогам торгов опустился на 0,5%, достигнув недельных минимумов, а технологический субиндекс упал на 4,5%, что стало его самым большим однодневным падением с декабря 2022 года.
Акции голландской компании ASML, крупнейшего в мире поставщика оборудования для производства компьютерных микросхем, упали почти на 11%, понеся сильнейшие однодневные потери за последние четыре года в связи с опасениями, что давление правительства США может привести к ужесточению ограничений на экспорт в Китай.
Bloomberg News сообщило, что на фоне противодействия союзников США рассматривают возможность введения самых жестких торговых ограничений, если компании продолжат предоставлять Китаю доступ к передовым полупроводниковым технологиям.
Несмотря на потери в среду, технологический индекс все еще добавил почти 13% с начала года, оставаясь среди лидеров STOXX 600.
Тем временем данные показали, что инфляция в еврозоне за июнь составила 2,5% в годовом исчислении. Данные поступили в преддверии заседания Европейского центрального банка, на котором, как ожидается, ставки останутся неизменными.
В Великобритании инфляция, вопреки прогнозам, осталась на прежнем уровне 2%. Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,3%.
 
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