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Мощный конкурент Китая прощупывает российский рынок

Мощный конкурент Китая прощупывает российский рынок - 17.07.2024, ПРАЙМ

Мощный конкурент Китая прощупывает российский рынок

Благоприятная демографическая ситуация в Индии и устойчивая траектория роста делают её привлекательной для прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Так, за... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T08:00+0300

2024-07-17T08:00+0300

2024-07-17T09:38+0300

мнения аналитиков

индия

бытовая техника

бытовая электроника

импорт автомобилей

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Благоприятная демографическая ситуация в Индии и устойчивая траектория роста делают её привлекательной для прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Так, за последние два десятилетия страна привлекла ПИИ на общую сумму почти 1 триллион долларов. Хотя в последние годы наблюдались проблемы, связанные как со внутренними, так и внешними событиями. Например, введённые правительством Индии ограничения в отношении прямых инвесторов из государств, с которыми имеются сухопутные границы, а также международная нестабильность в связи с пандемией и военно-политическими конфликтами.Тем не менее, согласно экономическому обзору 2023 года, ожидается восстановление показателя притока ПИИ в Индию благодаря реализации схем отраслевого стимулирования производства, потенциалу роста в городах второго и третьего уровней, а также новым мерам по содействию инвестициям (например, Национальная система "единого окна"). Также стоит отметить и другие положительные факторы: развитие высокотехнологичной промышленности, размер рынка и достижения в цифровой и технологической экосистемах. В том числе, это подтверждается существенным ростом притока ПИИ в автомобильную отрасль в 2022 году (с 1,6 до 7 миллиардов долларов). Ввиду широкой диверсификации бизнеса национальных корпораций этот успех проецируют и на другие отрасли экономики. Например, Tata Group занимается не только производством автомобилей, но также ведёт деятельность в области металлургии, энергетики, химической и пищевой отраслей, сфере ИТ и телекоммуникаций и прочее.Рассмотрим подробнее высокотехнологичные отрасли. Ведущими национальными автомобильными компаниями, которые завоевали индийский рынок, являются Tata Motors, Mahindra&Mahindra и Bajaj Auto.Tata Motors – один из ведущих автопроизводителей в Индии, известный своим широким ассортиментом транспортных средств, предназначенных для различных сегментов рынка. Среди популярных брендов корпорации – Tata Nano, Tata Tiago, Tata Nexon и Tata Harrier. Успех Tata Motors в освоении индийского рынка объясняют надёжностью и доступностью автомобилей, а также внедрением новых технологий.Mahindra&Mahindra – ещё один известный автомобильный бренд в Индии, который широко представлен как на внутреннем, так и на международном рынках. Компания предлагает широкий ассортимент автомобилей, включая внедорожники, седаны и коммерческие автомобили. Среди преимуществ отмечают прочную конструкцию, качество сборки, подходящее для индийских дорожных условий, широкую линейку моделей (например, от компактных внедорожников, таких как Mahindra XUV300 до мощных внедорожников, таких как Mahindra Thar).Bajaj Auto – ведущий производитель двух- и трёхколесной техники в Индии: мотоциклов и скутеров. Для них характерны экономичный расход топлива, широкий ассортимент (от спортивных мотоциклов, таких как Bajaj Pulsar, до экономичных скутеров, таких как Bajaj Chetak).В области ИТ и производства электроники наиболее сильные позиции занимают следующие компании: Tata Consultancy Services (TCS), Wipro, Infosys Technologies, Micromax Mobile.TCS, Wipro, Infosys предоставляют консалтинговые и ИТ-услуги, включая разработку ПО, бизнес-консалтинг и поддержку инфраструктуры. Такая отраслевая концентрация объясняется ключевой компетенцией индийской экономики – высокая квалификация ИТ-специалистов при относительно невысоких зарплатах. Это позволяет Индии быть одним из мировых лидеров в области ИТ-аутсорсинга.Micromax занимается производством бытовой электроники, предлагая хорошее соотношение цены и качества. Основным товарным направлением является выпуск смартфонов, но компания развивает и другие сегменты: планшеты, телевизоры и аудиоаксессуары. Следует полагать, что развитию компании способствовало открытие в Индии дочернего предприятия корпорацией Samsung, с которым пришли новые технологии и разработки.Как мы видим, успех индийских корпораций основан на понимании особенностей бизнес-среды и реализации своих возможностей.Прежде всего, речь идёт о высокой ёмкости рынка, но главным условием спроса на продукцию является доступная цена. С этим успешно справляются индийские корпорации за счёт низких производственных затрат (дешевая рабочая сила и масштабирование) и эффективности сбыта (высокая плотность населения).Если сравнивать с Россией, то наша страна не обладает такими преимуществами, при этом более высокий платёжеспособный спрос приводит к большей конкуренции на рынке. Соответственно, нарастить объёмы производства в моменте представляется практически нерешаемой задачей, а заход индийского бизнеса осложняется тем, что российские потребители не знакомы с их брендами. Даже к китайским товарам сохраняется определённый скепсис относительно качества, несмотря на масштаб их присутствия в России.Для примера можно вспомнить поставки иранских автомобилей в 2022 году. Несмотря на дефицит моделей на российском рынке и относительно низкие цены, "иранцы" не стали пользоваться спросом. Корпорациям Индии тоже будет непросто закрепиться на российском рынке, но если они смогут предложить продукцию действительно по низким ценам при приемлемом уровне качества, то смогут занять свою нишу. Но пока техника индийских брендов – это что-то неизвестное и непонятное для российского потребителя.Автор - Анастасия Прикладова, к.э.н., доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова

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Анастасия Прикладова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0f/850125814_0:155:971:1126_100x100_80_0_0_3d2c4d2e086548347f707afbef400fbd.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Анастасия Прикладова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0f/850125814_0:155:971:1126_100x100_80_0_0_3d2c4d2e086548347f707afbef400fbd.jpg

мнения аналитиков, индия, бытовая техника, бытовая электроника, импорт автомобилей