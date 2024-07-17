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Годовая инфляция в еврозоне замедлилась
Годовая инфляция в еврозоне замедлилась - 17.07.2024, ПРАЙМ
Годовая инфляция в еврозоне замедлилась
Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам июня замедлилась до 2,5% с 2,6% в мае, следует из данных Евростата. | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T12:05+0300
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экономика
инфляция
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам июня замедлилась до 2,5% с 2,6% в мае, следует из данных Евростата.Показатель совпал с первоначальной оценкой.В месячном выражении потребительские цены в еврозоне, согласно окончательной оценке, выросли на 0,2%.По итогам июня 2023 года в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 5,5%.Базовая годовая инфляция в отчетном периоде осталась на уровне мая в 2,9%, что соответствует предварительной оценке.Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Бельгии (5,4%), Румынии (5,3%), Испании и Венгрии (3,6%), самая низкая - в Финляндии (0,5%), Италии (0,9%), и Латвии (1%).
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инфляция
Годовая инфляция в еврозоне замедлилась
Евростат: годовая инфляция в еврозоне по итогам июня замедлилась до 2,5%
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам июня замедлилась до 2,5% с 2,6% в мае, следует из данных Евростата.
Показатель совпал с первоначальной оценкой.
В месячном выражении потребительские цены в еврозоне, согласно окончательной оценке, выросли на 0,2%.
По итогам июня 2023 года в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 5,5%.
Базовая годовая инфляция в отчетном периоде осталась на уровне мая в 2,9%, что соответствует предварительной оценке.
Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Бельгии (5,4%), Румынии (5,3%), Испании и Венгрии (3,6%), самая низкая - в Финляндии (0,5%), Италии (0,9%), и Латвии (1%).