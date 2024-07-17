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Инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли в июле

Инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли в июле - 17.07.2024, ПРАЙМ

Инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли в июле

Инфляционные ожидания россиян на год вперед в июле выросли до 12,4% с 11,9% месяцем ранее, это максимум с января, говорится в материалах исследования инФОМ,... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T16:58+0300

2024-07-17T16:58+0300

2024-07-17T17:01+0300

инфляционные ожидания

банк россии

россия

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в июле выросли до 12,4% с 11,9% месяцем ранее, это максимум с января, говорится в материалах исследования инФОМ, выполненного по заказу Банка России.Впервые в текущем году инфляционные ожидания россиян на год вперед показали рост в мае, достигнув 11,7%. До этого - с января по апрель текущего года - инфляционные ожидания населения снижались.

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инфляционные ожидания, россия