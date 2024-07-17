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Инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли в июле
Инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли в июле - 17.07.2024, ПРАЙМ
Инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли в июле
Инфляционные ожидания россиян на год вперед в июле выросли до 12,4% с 11,9% месяцем ранее, это максимум с января, говорится в материалах исследования инФОМ,... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T16:58+0300
2024-07-17T16:58+0300
2024-07-17T17:01+0300
инфляционные ожидания
банк россии
россия
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в июле выросли до 12,4% с 11,9% месяцем ранее, это максимум с января, говорится в материалах исследования инФОМ, выполненного по заказу Банка России.Впервые в текущем году инфляционные ожидания россиян на год вперед показали рост в мае, достигнув 11,7%. До этого - с января по апрель текущего года - инфляционные ожидания населения снижались.
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инфляционные ожидания, россия
инфляционные ожидания, Банк России, РОССИЯ
Инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли в июле
ЦБ: инфляционные ожидания россиян на год вперед в июле выросли до 12,4%
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в июле выросли до 12,4% с 11,9% месяцем ранее, это максимум с января, говорится в материалах исследования инФОМ, выполненного по заказу Банка России.
Впервые в текущем году инфляционные ожидания россиян на год вперед показали рост в мае, достигнув 11,7%. До этого - с января по апрель текущего года - инфляционные ожидания населения снижались.