https://1prime.ru/20240717/inflyatsiya-850221181.html
В МЭР отметили замедление инфляции на 15 июля
В МЭР отметили замедление инфляции на 15 июля - 17.07.2024, ПРАЙМ
В МЭР отметили замедление инфляции на 15 июля
Инфляция в России на 15 июля замедлилась до 9,21% в годовом выражении с 9,25% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T19:25+0300
2024-07-17T19:25+0300
2024-07-17T19:25+0300
экономика
инфляция в россии
россия
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Инфляция в России на 15 июля замедлилась до 9,21% в годовом выражении с 9,25% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "Замедлилось удорожание плодоовощной продукции: подешевели огурцы, картофель и овощи "борщевого набора". На продукты питания за исключением овощей и фруктов рост цен также замедлился. Снизились цены на свинину, баранину и мясо птицы, снизились темпы роста цен на говядину, ускорилась дефляция на яйца, замедлился рост цен на макаронные и крупяные изделия", — указано в обзоре. В сегменте непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,12% с 0,2% на прошлой отчетной неделе. В сфере регулируемых, туристических и бытовых услуг повышение цен также замедлилось — до 0,2% против 0,8% неделей ранее.
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инфляция в россии, россия
Экономика, инфляция в России, РОССИЯ
В МЭР отметили замедление инфляции на 15 июля
МЭР: инфляция в России на 15 июля замедлилась до 9,21% в годовом выражении
МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Инфляция в России на 15 июля замедлилась до 9,21% в годовом выражении с 9,25% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
"Замедлилось удорожание плодоовощной продукции: подешевели огурцы, картофель и овощи "борщевого набора". На продукты питания за исключением овощей и фруктов рост цен также замедлился. Снизились цены на свинину, баранину и мясо птицы, снизились темпы роста цен на говядину, ускорилась дефляция на яйца, замедлился рост цен на макаронные и крупяные изделия", — указано в обзоре.
В сегменте непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,12% с 0,2% на прошлой отчетной неделе. В сфере регулируемых, туристических и бытовых услуг повышение цен также замедлилось — до 0,2% против 0,8% неделей ранее.
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