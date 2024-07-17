https://1prime.ru/20240717/ipoteka-850217572.html

Эксперты объяснили рост ставок по рыночной ипотеке

Эксперты объяснили рост ставок по рыночной ипотеке - 17.07.2024, ПРАЙМ

Эксперты объяснили рост ставок по рыночной ипотеке

Рост ставок по рыночной ипотеке в РФ связан с ожиданием повышения ключевой ставки ЦБ на июльском заседании совета директоров, считают опрошенные РИА Новости... | 17.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-17T16:55+0300

2024-07-17T16:55+0300

2024-07-17T16:55+0300

недвижимость

россия

ипотека

семейная ипотека

льготная ипотека

недвижимость

https://cdnn.1prime.ru/img/84268/70/842687078_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e7b06a126271918cd4b349e0d235b681.jpg

МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Рост ставок по рыночной ипотеке в РФ связан с ожиданием повышения ключевой ставки ЦБ на июльском заседании совета директоров, считают опрошенные РИА Новости эксперты. По данным Дом.РФ, по состоянию на 12 июля средние ставки по рыночной ипотеке в РФ достигли 19,6% в сегменте новостроек и 19,7% в сегменте вторичного жилья, отметил аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов. Эксперт заявил, что продолжающийся рост ипотечных ставок связан с общим ростом процентных ставок в стране на ожиданиях дальнейшего ужесточения монетарной политики Банка России. По его мнению, на заседании в конце июля ЦБ может повысить ключевую ставку до 17-18%, а при определенных условиях — до 20% и даже выше. "На мой взгляд, пик ужесточения монетарной политики в РФ уже близок, соответственно, я не ожидаю какого-то существенного дальнейшего роста ипотечных ставок. В то же время первое снижение ключевой ставки, вероятно, произойдет не ранее начала следующего года, поэтому и ипотечные ставки будут оставаться повышенными еще долго", — заключил Додонов. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что прекращение с 1 июля действия программы льготной ипотеки привело к росту спроса на рыночную ипотеку и, соответственно, способствовало росту ставок рыночной ипотеки. "Кроме того, ожидаемое повышение ключевой ставки на заседании Совета директоров ЦБ 26 июля на два процентных пункта также способствует росту ставок рыночной ипотеки", — добавил он. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин также уверен, что рекордные ставки связаны с тем, что большинство банков "заложило" в свою ставку повышение ключевой ставки ЦБ до 18-20%. "Высокие ставки останутся до конца лета 2025 года. Это болезненно как для банков (у них снижаются выдачи), так и для покупателей (переплата достигает 4-5 раз)", — заключил он.

https://1prime.ru/20240716/tsian-850171428.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ипотека, семейная ипотека, льготная ипотека, недвижимость