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Эксперты объяснили рост ставок по рыночной ипотеке - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Эксперты объяснили рост ставок по рыночной ипотеке
Эксперты объяснили рост ставок по рыночной ипотеке - 17.07.2024, ПРАЙМ
Эксперты объяснили рост ставок по рыночной ипотеке
Рост ставок по рыночной ипотеке в РФ связан с ожиданием повышения ключевой ставки ЦБ на июльском заседании совета директоров, считают опрошенные РИА Новости... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T16:55+0300
2024-07-17T16:55+0300
недвижимость
россия
ипотека
семейная ипотека
льготная ипотека
недвижимость
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Рост ставок по рыночной ипотеке в РФ связан с ожиданием повышения ключевой ставки ЦБ на июльском заседании совета директоров, считают опрошенные РИА Новости эксперты. По данным Дом.РФ, по состоянию на 12 июля средние ставки по рыночной ипотеке в РФ достигли 19,6% в сегменте новостроек и 19,7% в сегменте вторичного жилья, отметил аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов. Эксперт заявил, что продолжающийся рост ипотечных ставок связан с общим ростом процентных ставок в стране на ожиданиях дальнейшего ужесточения монетарной политики Банка России. По его мнению, на заседании в конце июля ЦБ может повысить ключевую ставку до 17-18%, а при определенных условиях — до 20% и даже выше. "На мой взгляд, пик ужесточения монетарной политики в РФ уже близок, соответственно, я не ожидаю какого-то существенного дальнейшего роста ипотечных ставок. В то же время первое снижение ключевой ставки, вероятно, произойдет не ранее начала следующего года, поэтому и ипотечные ставки будут оставаться повышенными еще долго", — заключил Додонов. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что прекращение с 1 июля действия программы льготной ипотеки привело к росту спроса на рыночную ипотеку и, соответственно, способствовало росту ставок рыночной ипотеки. "Кроме того, ожидаемое повышение ключевой ставки на заседании Совета директоров ЦБ 26 июля на два процентных пункта также способствует росту ставок рыночной ипотеки", — добавил он. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин также уверен, что рекордные ставки связаны с тем, что большинство банков "заложило" в свою ставку повышение ключевой ставки ЦБ до 18-20%. "Высокие ставки останутся до конца лета 2025 года. Это болезненно как для банков (у них снижаются выдачи), так и для покупателей (переплата достигает 4-5 раз)", — заключил он.
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россия, ипотека, семейная ипотека, льготная ипотека, недвижимость
Недвижимость, РОССИЯ, ипотека, семейная ипотека, льготная ипотека, Недвижимость
16:55 17.07.2024
 
Эксперты объяснили рост ставок по рыночной ипотеке

РИА Новости: рост ставок по ипотеке связан с ожиданием повышения ключевой ставки

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Рост ставок по рыночной ипотеке в РФ связан с ожиданием повышения ключевой ставки ЦБ на июльском заседании совета директоров, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
По данным Дом.РФ, по состоянию на 12 июля средние ставки по рыночной ипотеке в РФ достигли 19,6% в сегменте новостроек и 19,7% в сегменте вторичного жилья, отметил аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов.
Эксперт заявил, что продолжающийся рост ипотечных ставок связан с общим ростом процентных ставок в стране на ожиданиях дальнейшего ужесточения монетарной политики Банка России. По его мнению, на заседании в конце июля ЦБ может повысить ключевую ставку до 17-18%, а при определенных условиях — до 20% и даже выше.
"На мой взгляд, пик ужесточения монетарной политики в РФ уже близок, соответственно, я не ожидаю какого-то существенного дальнейшего роста ипотечных ставок. В то же время первое снижение ключевой ставки, вероятно, произойдет не ранее начала следующего года, поэтому и ипотечные ставки будут оставаться повышенными еще долго", — заключил Додонов.
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Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что прекращение с 1 июля действия программы льготной ипотеки привело к росту спроса на рыночную ипотеку и, соответственно, способствовало росту ставок рыночной ипотеки.
"Кроме того, ожидаемое повышение ключевой ставки на заседании Совета директоров ЦБ 26 июля на два процентных пункта также способствует росту ставок рыночной ипотеки", — добавил он.
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин также уверен, что рекордные ставки связаны с тем, что большинство банков "заложило" в свою ставку повышение ключевой ставки ЦБ до 18-20%.
"Высокие ставки останутся до конца лета 2025 года. Это болезненно как для банков (у них снижаются выдачи), так и для покупателей (переплата достигает 4-5 раз)", — заключил он.
 
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