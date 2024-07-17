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Количество ипотечных сделок в Москве за полгода снизилось на 11% - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Количество ипотечных сделок в Москве за полгода снизилось на 11%
Количество ипотечных сделок в Москве за полгода снизилось на 11% - 17.07.2024, ПРАЙМ
Количество ипотечных сделок в Москве за полгода снизилось на 11%
Управление Росреестра по Москве в январе-июне 2024 года зарегистрировало 57,8 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования - на 11% меньше, чем за... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T09:32+0300
2024-07-17T09:32+0300
недвижимость
ипотека
москва
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве в январе-июне 2024 года зарегистрировало 57,8 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования - на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба управления. В том числе в июне ведомство зарегистрировало 9,9 тысяч ипотек - относительно июня прошлого года показатель снизился на 25%, в сравнении с маем 2024-го сократился на 6%, указывается в сообщении. Ранее Росреестр сообщил, что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-июне 2024 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 15,5% - до почти 66 тысяч.
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ипотека, москва
Недвижимость, ипотека, МОСКВА
09:32 17.07.2024
 
Количество ипотечных сделок в Москве за полгода снизилось на 11%

В Москве за полгода заключено ипотечных сделок на 11% меньше в годовом исчислении

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве в январе-июне 2024 года зарегистрировало 57,8 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования - на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба управления.
В том числе в июне ведомство зарегистрировало 9,9 тысяч ипотек - относительно июня прошлого года показатель снизился на 25%, в сравнении с маем 2024-го сократился на 6%, указывается в сообщении.
Ранее Росреестр сообщил, что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-июне 2024 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 15,5% - до почти 66 тысяч.
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