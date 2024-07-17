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В Италии начали расследование в отношении Dior и Armani - 17.07.2024, ПРАЙМ
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В Италии начали расследование в отношении Dior и Armani
В Италии начали расследование в отношении Dior и Armani - 17.07.2024, ПРАЙМ
В Италии начали расследование в отношении Dior и Armani
Итальянское управление по охране конкуренции и рынка Antitrust (AGCM) начало расследование в отношении компаний, входящих в модные дома Dior и Armani, в связи с | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T10:38+0300
2024-07-17T10:38+0300
италия
giorgio armani
dior
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РИМ, 17 июл – ПРАЙМ. Итальянское управление по охране конкуренции и рынка Antitrust (AGCM) начало расследование в отношении компаний, входящих в модные дома Dior и Armani, в связи с возможными нарушениями "при продвижении и продаже предметов одежды и аксессуаров", сообщил регулятор. "Управление по охране конкуренции и рынка после широко освещенных в прессе действий прокуратуры и суда Милана начало расследование в отношении некоторых компаний группы Armani (Giorgio Armani S.p.A. и G.A. Operations S.p.A.) и некоторых компаний группы Dior (Christian Dior Couture S.A., Christian Dior Italia S.r.l. и Manufactures Dior S.r.l.) на предмет возможного противоправного поведения при продвижении и продаже предметов одежды и аксессуаров, нарушающего правила Кодекса потребителей", - говорится в сообщении. "В некоторых случаях компании предположительно использовали материалы из лабораторий, в которых работают сотрудники, получающие недостаточную заработную плату. Более того, они работали сверх установленных законом пределов и в условиях недостаточной охраны труда и техники безопасности", - добавляется в коммюнике. В обоих случаях компании делали "ложные заявления об этической и социальной ответственности, особенно в отношении условий труда и соблюдения законодательства у своих поставщиков", пишет AGCM. При том, что производители подчеркивали исключительное ручное качество своей работы, для некоторых предметов одежды и аксессуаров они "якобы использовали материалы из лабораторий и фабрик, на которых работает персонал, получающий неадекватную заработную плату". Накануне Antitrust провел проверки в офисах Armani и Dior при поддержки Финансовой гвардии Италии. В середине июня подрядчик итальянского подразделения модного дома Dior оказался под следствием по статье об эксплуатации труда при организации производства люксовых сумок. Речь о двух фирмах, которые шили изделия по субподряду. На них работали порядка двух десятков китайцев и несколько филиппинцев. Себестоимость изготовления премиальных сумок составляла всего 53 евро (при розничной цене в 2,6 тысячи).
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италия, giorgio armani, dior
ИТАЛИЯ, Giorgio Armani, Dior
10:38 17.07.2024
 
В Италии начали расследование в отношении Dior и Armani

Итальянский антимонопольный регулятор начал расследование в отношении Dior и Armani

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкDior
Dior - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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РИМ, 17 июл – ПРАЙМ. Итальянское управление по охране конкуренции и рынка Antitrust (AGCM) начало расследование в отношении компаний, входящих в модные дома Dior и Armani, в связи с возможными нарушениями "при продвижении и продаже предметов одежды и аксессуаров", сообщил регулятор.
"Управление по охране конкуренции и рынка после широко освещенных в прессе действий прокуратуры и суда Милана начало расследование в отношении некоторых компаний группы Armani (Giorgio Armani S.p.A. и G.A. Operations S.p.A.) и некоторых компаний группы Dior (Christian Dior Couture S.A., Christian Dior Italia S.r.l. и Manufactures Dior S.r.l.) на предмет возможного противоправного поведения при продвижении и продаже предметов одежды и аксессуаров, нарушающего правила Кодекса потребителей", - говорится в сообщении.
"В некоторых случаях компании предположительно использовали материалы из лабораторий, в которых работают сотрудники, получающие недостаточную заработную плату. Более того, они работали сверх установленных законом пределов и в условиях недостаточной охраны труда и техники безопасности", - добавляется в коммюнике.
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В обоих случаях компании делали "ложные заявления об этической и социальной ответственности, особенно в отношении условий труда и соблюдения законодательства у своих поставщиков", пишет AGCM. При том, что производители подчеркивали исключительное ручное качество своей работы, для некоторых предметов одежды и аксессуаров они "якобы использовали материалы из лабораторий и фабрик, на которых работает персонал, получающий неадекватную заработную плату". Накануне Antitrust провел проверки в офисах Armani и Dior при поддержки Финансовой гвардии Италии.
В середине июня подрядчик итальянского подразделения модного дома Dior оказался под следствием по статье об эксплуатации труда при организации производства люксовых сумок. Речь о двух фирмах, которые шили изделия по субподряду. На них работали порядка двух десятков китайцев и несколько филиппинцев. Себестоимость изготовления премиальных сумок составляла всего 53 евро (при розничной цене в 2,6 тысячи).
 
ИТАЛИЯGiorgio ArmaniDior
 
 
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