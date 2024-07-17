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Приставы взыщут с блогера Ивлеевой более 11 миллионов рублей налогов - 17.07.2024, ПРАЙМ
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Приставы взыщут с блогера Ивлеевой более 11 миллионов рублей налогов
Приставы взыщут с блогера Ивлеевой более 11 миллионов рублей налогов - 17.07.2024, ПРАЙМ
Приставы взыщут с блогера Ивлеевой более 11 миллионов рублей налогов
ФССП возбудила исполнительное производство против блогера Анастасии Ивлеевой из-за неуплаты налогов на сумму более 11,3 миллиона рублей. Об этом говорится в... | 17.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-17T17:23+0300
2024-07-17T17:26+0300
россия
фссп
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. ФССП возбудила исполнительное производство против блогера Анастасии Ивлеевой из-за неуплаты налогов на сумму более 11,3 миллиона рублей. Об этом говорится в данных исполнительных производств ФССП России.Отмечается, что налоговая задолженность Ивлеевой увеличилась до 20,937 миллиона рублей. Было принято решение о приостановлении операций по счетам блогера в трех банках: Альфа-банк, Райффайзенбанк и Т-Банк.Счета Ивлеевой были заморожены еще в начале июня, когда ее налоговая задолженность составляла 11,353 миллиона рублей. Кроме того, задолженность по налогу на прибыль снизилась с 1,303 миллиона до 442,571 тысячи рублей, а по НДС была полностью погашена сумма в размере 398,2 тысячи рублей.
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россия, фссп
РОССИЯ, ФССП
17:23 17.07.2024 (обновлено: 17:26 17.07.2024)
 
Приставы взыщут с блогера Ивлеевой более 11 миллионов рублей налогов

ФССП: приставы взыскивают с блогера Ивлеевой долг в 11,3 млн руб по налогам

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПремьера проекта "Блогеры и дороги"
Премьера проекта Блогеры и дороги - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. ФССП возбудила исполнительное производство против блогера Анастасии Ивлеевой из-за неуплаты налогов на сумму более 11,3 миллиона рублей. Об этом говорится в данных исполнительных производств ФССП России.
Отмечается, что налоговая задолженность Ивлеевой увеличилась до 20,937 миллиона рублей. Было принято решение о приостановлении операций по счетам блогера в трех банках: Альфа-банк, Райффайзенбанк и Т-Банк.
Счета Ивлеевой были заморожены еще в начале июня, когда ее налоговая задолженность составляла 11,353 миллиона рублей. Кроме того, задолженность по налогу на прибыль снизилась с 1,303 миллиона до 442,571 тысячи рублей, а по НДС была полностью погашена сумма в размере 398,2 тысячи рублей.
Модель, блогер Елена Блиновская - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
ФНС сообщила новые подробности в деле Блиновской
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РОССИЯФССП
 
 
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